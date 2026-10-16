A cada 72 segundos, uma pessoa morre por doenças cardiovascular no Brasil

A cada 72 segundos, uma pessoa morre por doença cardiovascular no Brasil, de acordo com uma análise feita pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.
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Até o dia 16 de outubro, o número acumulado de óbitos em 2026 chegava a 318.945, segundo o Cardiômetro, ferramenta da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) que passa a integrar o novo Hub de Doenças Cardiovasculares, plataforma lançada pela entidade em parceria com a World Heart Federation (WHF). Os dados coletados mostram uma média de 1.194 mortes por dia, ou cerca de 50 óbitos por hora.
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Apresentando no dia da abertura do 81° Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizado no Rio de Janeiro, o novo Hub reúne dados epidemiológicos sobre as principais doenças cardiovasculares no Brasil em um único ambiente.
A plataforma permite consultar números absolutos, taxas, séries históricas oficiais e estimativas comparáveis internacionalmente, além de visualizar indicadores por estado, sexo e faixa etária.
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O Hub utiliza dados de mortalidade do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde do Brasil, e estimativas epidemiológicas do Global Burden of Disease (GBD) 2023.
De acordo com as estimativas, se a tendência registrada nas últimas duas décadas se manter, o Brasil teria um aumento de 10,8% nas mortes por doenças cardiovasculares até 2030, passando de 417.550 em 2024 para 462.573 em 2030.
Os dados reforçam a importância de intervenções capazes de alterar essa trajetória, como o controle da hipertensão e do diabetes, a redução do tabagismo, o combate à obesidade e ao sedentarismo e o atendimento rápido de casos de infarto e acidente vascular cerebral (AVC).
A iniciativa também busca facilitar o acesso e a interpretação de informações sobre saúde cardiovascular para pesquisadores, jornalistas, comunicadores, profissionais de saúde, gestores públicos, criadores de conteúdo de ciência e demais interessados.
*Com informações da Agência Brasil
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