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VACINA

Vacina brasileira contra a malária vivax recebe aval para teste

Desenvolvida pela USP em parceria com a CTVacinas Universidade Federal de Minas Gerais, ela pode ser a primeira vacina contra essa variante da doença no mundo

Pesquisadora Ana Clara Gazzinelli, do CTVacinas, com a amostra da Vivaxin - (crédito: Reprodução / Agência Fapesp / Laura Mota)
Pesquisadora Ana Clara Gazzinelli, do CTVacinas, com a amostra da Vivaxin - (crédito: Reprodução / Agência Fapesp / Laura Mota)

A vacina contra a malária vivax, desenvolvida pela USP em parceria com a CTVacinas Universidade Federal de Minas Gerais e a indústria farmacêutica de Cristália, recebeu o aval da Anvisa no início do mês de outubro para ser testada em humanos. Batizada de Vivaxin, a formulação entra em estudos clínicos de fase 1.

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Esta fase prevê a participação de 48 voluntários saudáveis, com idades entre 18 e 59 anos, sem a contaminação prévia da doença. Será avaliada a segurança, possíveis reações à aplicação e a resposta imunológica, da aplicação do imunizante. A seleção começa em novembro e os voluntários serão acompanhados por um ano.

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Se a fase 1 demonstrar segurança, as vacinas seguirão para a fase 2 e 3 dos testes clínicos, onde serão testadas em maior escala. Somente no final de todas essas fases, que ainda não existe previsão, o imunizante poderá ser registrado pela Anvisa e ser produzido em larga escala.

Vacina brasileira

Essa pode ser a primeira vacina criada para a doença causada pelo protozoário Plasmodium Vivax, transmitido pela picada da fêmea do mosquito Anopheles. A Brasil registrou registrou 118.011 casos da malária vivax em 2025, segundo o Ministério da Saúde. Já no mundo, foram cerca de  9,9 milhões no planeta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. 

“Essa é uma vacina inédita no mundo. Foi toda concebida no Brasil. Na Anvisa, levamos quase um ano e meio para obter o aval da fase 1. Depois de todas as etapas concluídas, será um avanço para o mundo”, disse uma das coordenadoras do trabalho e professora da Faculdade de Ciências e Farmacêuticas da USP, Irene Soares, à Agência Fapesp, divulgadora do estudo. 

Já o professor Ricardo Gazzinelli, diretor da CTVacinas e um dos coordenadores da pesquisa, ressaltou a importância do imunizante para cumprir a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde em 2022 de erradicar a transmissão da doença no Brasil até 2035. “Essa vacina pode ter um papel extremamente importante para eliminar a malária do nosso território e contribuir para o controle da doença na América Latina”, disse o professor, em nota divulgada à imprensa.

*Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares

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Paulo Renato Mac-Culloch*

Estagiário

Estagiário do site do Correio Braziliense, cursa jornalismo no UniCeub. Com experiência na área de assessoria de imprensa e redes sociais, adora escrever sobre os mais variados assuntos.

Por Paulo Renato Mac-Culloch*
postado em 15/10/2026 18:24
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