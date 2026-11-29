Os participantes que receberam uma ou duas prescrições de antibióticos na infância apresentaram 1,3 vezes mais chances de desenvolver a síndrome do intestino irritável quando adultos - (crédito: Nenad Stojkovi?/Divulgação )

O uso de antibióticos desde a infância até o início da idade adulta foi associado a uma maior probabilidade de síndrome do intestino irritável aos 24 anos, risco que aumenta conforme o número de prescrições desta classe de medicamentos. A conclusão é de um estudo apresentado em Barcelona, na Espanha, no congresso UEG 2026, da União Europeia de Gastroenterologia.

A síndrome do intestino irritável (SII) é um distúrbio digestivo comum que afeta 20% da população, segundo a Organização Mundial de Gastroenterologia. No Brasil, estima-se que esse percentual seja de 15%. Embora pesquisas anteriores tenham sugerido uma ligação entre o uso de antibióticos e a SII, as evidências sobre a relação da exposição na infância e a condição permanecem inconsistentes. Parte da produção científica existente baseia-se em relatos de pessoas que usaram esses medicamentos no passado e há falta de pesquisas populacionais com dados objetivos sobre o tema.

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Para suprir a lacuna, pesquisadores da Universidade de Gotemburgo e do Hospital Universitário Sahlgrenska, na Suécia, analisaram dados de 2.853 pessoas que constam no estudo populacional. As prescrições de antibióticos foram obtidas do Registro Sueco de Medicamentos Prescritos, de 2005, quando os participantes tinham entre 9 e 11 anos, até um ano antes da avaliação da síndrome do intestino irritável aos 24 anos. Os pesquisadores examinaram a relação entre o uso dos medicamentos na infância, o total de doses recebidas e a classe prescrita.

Mulheres

Aos 24 anos, 10% dos participantes tinham síndrome do intestino irritável, dos quais 79,4% eram mulheres. O uso de antibióticos foi mais comum entre aqueles com SII, com 87,8% tendo recebido esses remédios durante o período do estudo, em comparação com 80,2% daqueles sem a condição. Após considerar o sexo e o nível socioeconômico familiar, pessoas que usaram as drogas tinham um risco 1,5 maior de ser diagnosticado com a síndrome.

A probabilidade de SII aumentou progressivamente com o número de prescrições de antibióticos Comparados com aqueles que não receberam esses medicamentos, os participantes com uma ou duas prescrições apresentaram 1,3 vezes mais chances de desenvolver a síndrome. O aumento foi progressivo: 1,6 vezes com três a cinco receitas e 1,7 vezes acima de seis

Ao analisar as classes individuais de antibióticos, as tetraciclinas e as cefalosporinas permaneceram significativamente associadas a uma maior probabilidade de SII após ajuste para sexo e nível socioeconômico. A utilização das primeiras, em qualquer proporção, teve relação com um risco 1,4 vez maior. Três ou mais receitas do segundo medicamento elevaram em seis vezes a probabilidade.

A autora principal, Jessica Sjölund, afirmou que o estudo representa um importante avanço na compreensão da relação entre a exposição a antibióticos e a síndrome do intestino irritável. “Ao examinarmos um grupo populacional de jovens adultos com exposição a antibióticos registrada objetivamente desde a infância e adolescência, conseguimos abordar limitações importantes de pesquisas anteriores, incluindo a dependência de relatos de uso de antibióticos e registros de saúde especializados para identificar síndrome, o que pode não abranger todo o espectro na população em geral.”

Microbioma

Embora o estudo não tenha investigado por que a exposição a antibióticos estava associada à SII, uma possível explicação para essa associação envolve o microbioma intestinal. “Estudos anteriores mostraram que os antibióticos podem alterar o microbioma intestinal, com pesquisas observacionais sugerindo que essas alterações podem persistir por vários anos e podem ser mais pronunciadas após tratamentos repetidos”, diz Sjölund. “Como se acredita que as alterações no microbioma intestinal desempenham um papel na SII, essa poderia ser uma possível via subjacente à associação que observamos.”

A médica diz que mais pesquisas são necessárias para estabelecer a relação encontrada. “Estudos maiores e de longo prazo, com avaliações repetidas da SII ao longo do tempo, poderiam ajudar a determinar se a exposição a antibióticos precede a síndrome e se o momento da exposição ou o tipo de antibiótico são relevantes”, afirma. “Analisar mais detalhadamente infecções, outras condições de saúde e fatores psicológicos e familiares também poderia ajudar a esclarecer o que contribui para essa associação. Além disso, avaliações repetidas do microbioma intestinal poderiam oferecer mais informações sobre se as alterações no microbioma estão envolvidas.”

A médica também enfatizou a necessidade de equilibrar o papel essencial dos antibióticos com a prescrição criteriosa. “Os antibióticos continuam sendo um tratamento importante e, às vezes, essencial para infecções bacterianas, e nossas descobertas não devem desencorajar seu uso quando necessário. Pelo contrário, elas destacam a possibilidade de efeitos a longo prazo decorrentes da exposição repetida e reforçam os motivos para evitar a prescrição desnecessária de antibióticos.”

Biomarcadores até 10 anos antes do diagnóstico

Os participantes que receberam uma ou duas prescrições de antibióticos na infância apresentaram 1,3 vezes mais chances de desenvolver a síndrome do intestino irritável quando adultos (foto: Arquivo pessoal)

Alterações imunológicas podem sinalizar doença inflamatória intestinal até 10 anos antes do diagnóstico, segundo um estudo apresentado em Barcelona, na Espanha, no congresso UEG 2026, da União Europeia de Gastroenterologia. Segundo os autores, a descoberta abre novos caminhos para a detecção precoce de riscos e fornece informações sobre o curso futuro do distúrbio.

A doença inflamatória intestinal (DII) é um grupo de enfermidades crônicas, incluindo a doença de Crohn e a colite ulcerativa, nas quais respostas imunes anormais contribuem para a inflamação e danos contínuos no sistema digestivo. Embora seja cada vez mais reconhecido que a DII se desenvolve ao longo de um período prolongado antes do diagnóstico, pouco se sabe sobre as alterações imunológicas que ocorrem durante essa fase.

Para investigar essas alterações, os pesquisadores analisaram 2 mil amostras de soro de 500 indivíduos, incluindo 200 que desenvolveram doença de Crohn, 200 diagnosticados com colite ulcerativa e 100 controles saudáveis, pareados por idade e sexo. O material foi coletado no momento da identificação da enfermidade, e dois, quatro e 10 anos antes. Os cientistas analisaram as respostas de anticorpos contra cerca de 357 mil antígenos microbianos, virais, alimentares e associados ao sistema imunológico.

Amostras

Em uma análise de 2 mil amostras, os pesquisadores identificaram 123.980 anticorpos únicos. Comparada com controles saudáveis, a diversidade foi significativamente menor em pessoas que posteriormente desenvolveram doença de Crohn ou colite ulcerativa, com respostas distintas evidentes em ambas as condições até 10 anos antes do diagnóstico.

Na doença de Crohn, observaram-se respostas elevadas contra herpesvírus e anticorpos antiflagelina, particularmente em pessoas que posteriormente desenvolveram doença complicada ou ileal. Já a reação a bactérias encapsuladas diminuíram progressivamente até o diagnóstico. Na colite ulcerativa, observou-se a mesma relação.

"É fascinante ver que a doença de Crohn complicada no momento do diagnóstico está associada a um perfil de anticorpos distinto muitos anos antes dos primeiros sintomas clínicos e não é simplesmente consequência da progressão da doença após o diagnóstico", comentou Arno Bourgonje, principal autor do estudo e pesquisador do Centro Médico Universitário de Groningen, nos Países Baixos. "Encontrar esses padrões tão cedo aponta para o potencial da análise de anticorpos para auxiliar na detecção precoce de riscos, distinguir entre subtipos da doença e ajudar a identificar pacientes que podem se beneficiar de uma terapia mais intensiva o mais cedo possível."

Os autores observam que, embora as descobertas forneçam uma importante prova de princípio, são necessárias mais pesquisas antes que elas possam ser traduzidas em um teste de triagem clínica. "A próxima prioridade é validar essas assinaturas em populações independentes, mais diversas e acompanhadas prospectivamente. Também precisamos determinar seu valor agregado em conjunto com marcadores genéticos, clínicos e outros marcadores sanguíneos, traduzir as descobertas em um ensaio direcionado, reprodutível e acessível e, por fim, demonstrar que o uso desse teste realmente leva a melhores resultados clínicos", disse Bourgonje.

Dor e cólica frequentes

Distúrbio da interação entre o intestino e o cérebro que afeta o funcionamento intestinal, a síndrome do intestino irritável (SII) provoca dor abdominal e alterações na evacuação. Não é causada por uma lesão estrutural identificável no intestino e nem é considerada uma doença inflamatória.

Principais sintomas: dor ou cólica abdominal recorrente, distensão da barriga, excesso de gases, diarreia, constipação (prisão de ventre) ou alternância entre as duas condições. A dor costuma estar relacionada à evacuação. Causas: não existe uma causa única conhecida. A síndrome pode envolver alterações na motilidade intestinal, maior sensibilidade dos nervos do intestino, mudanças na microbiota, infecções intestinais prévias e fatores emocionais, como estresse e ansiedade. Fatores desencadeantes: determinados alimentos, refeições volumosas, cafeína, bebidas alcoólicas, estresse e alterações na rotina podem agravar os sintomas. Os gatilhos variam de pessoa para pessoa. Como é feito o diagnóstico: é baseado na avaliação clínica, no histórico dos sintomas e nos critérios médicos estabelecidos. Exames podem ser solicitados para descartar outras doenças, conforme os sintomas e os fatores de risco. Tratamento: depende dos sintomas predominantes. Pode incluir mudanças individualizadas na alimentação, aumento ou ajuste da ingestão de fibras, dieta com baixo teor de FODMAPs sob orientação profissional, atividade física, manejo do estresse e medicamentos para controlar diarreia, constipação ou dor. Fontes: American College of Gastroenterology; National Health Service (NHS), Reino Unido; NICE (National Institute for Health and Care Excellence), Reino Unido; Rome IV — critérios diagnósticos Saiba Mais Política O que foi o ajuste fiscal de 2015 no governo Dilma e por que ele ainda divide a esquerda

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