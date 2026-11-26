A pesquisa acompanhou idosos na França por três décadas e analisou como a frequência da solidão ao longo dos anos se relacionava com a saúde cognitiva. - (crédito: Magnific )

Sentir-se sozinho de vez em quando não parece estar associado a um risco maior de demência. Já a solidão persistente pode ter relação com o desenvolvimento da doença. É o que indica um estudo publicado na revista científica Aging & Mental Health, que identificou um risco 38% maior de demência entre pessoas que relataram solidão frequente, em comparação com aquelas que nunca tiveram o sentimento.

A pesquisa acompanhou idosos na França por três décadas e analisou como a frequência da solidão ao longo dos anos se relacionava com a saúde cognitiva. Os resultados apontam que a duração e a recorrência desse sentimento podem ser mais relevantes do que episódios isolados.

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O estudo utilizou dados de uma pesquisa iniciada em 1988, que acompanhou 3.777 pessoas com 65 anos ou mais no sudoeste francês. Para a nova análise, os pesquisadores selecionaram 1.540 participantes que não tinham demência nos primeiros oito anos de acompanhamento e que forneceram informações suficientes sobre a sensação de solidão.

Durante esse período inicial, os participantes responderam, em quatro entrevistas, se haviam se sentido sozinhos na semana anterior. A partir das respostas, os cientistas dividiram o grupo em três categorias: pessoas que nunca relataram solidão, aquelas que mencionaram o sentimento em uma ou duas entrevistas e as que relataram solidão em três ou quatro ocasiões.

Ao longo dos 20 anos seguintes, 560 participantes desenvolveram demência. Entre aqueles que nunca se sentiram sozinhos, 33,1% tiveram a doença. O percentual foi semelhante entre quem relatou solidão ocasional, chegando a 34,5%.

Já no grupo que convivia frequentemente com o sentimento, a proporção foi de 49,1%. A associação permaneceu mesmo após os pesquisadores considerarem fatores como sexo, escolaridade, condições de saúde, sintomas de depressão e situação de moradia.

Solidão não depende de morar sozinho

Os resultados também indicam que morar com outras pessoas não é garantia de que alguém se sinta conectado socialmente. Cerca de 70% dos participantes com solidão persistente viviam sozinhos, mas os outros 30% dividiam a casa com alguém.

A distinção é importante porque a solidão não está necessariamente relacionada à quantidade de pessoas ao redor, mas à percepção de conexão e pertencimento. Uma pessoa pode ter uma rotina social ativa e ainda sentir falta de vínculos significativos.

Os pesquisadores também observaram um grupo de 217 participantes que deixou de relatar solidão ao longo do acompanhamento. Eles haviam mencionado o sentimento em apenas uma das três primeiras entrevistas e não o relataram na última avaliação. Nesse grupo, houve uma tendência de menor risco de demência, mas a diferença não foi estatisticamente significativa.

O que pode explicar a relação?

Os mecanismos que ligam a solidão persistente ao envelhecimento cerebral ainda não são totalmente compreendidos. Uma das hipóteses envolve o estresse: o sentimento pode ativar respostas do organismo e, quando se prolonga, manter esses sistemas em funcionamento por mais tempo.

Pesquisas anteriores também relacionaram a solidão a processos inflamatórios, alterações na atividade do sistema imunológico e mudanças biológicas que podem afetar a saúde do cérebro.

Outro possível caminho envolve os hábitos cotidianos. Pessoas que se sentem persistentemente desconectadas podem reduzir a prática de atividades físicas e as oportunidades de interação social que estimulam o cérebro.

Os autores defendem que perguntar sobre solidão durante o atendimento a idosos pode ajudar a identificar pessoas que precisam de apoio, mesmo quando vivem acompanhadas. Atividades comunitárias, relações significativas e contato social regular podem contribuir para ampliar a sensação de conexão.

O estudo, no entanto, não comprova que a solidão cause demência. Como a pesquisa é observacional, não é possível estabelecer uma relação direta de causa e efeito. Alterações iniciais no cérebro também podem influenciar a maneira como uma pessoa se relaciona e se sente.

Para avaliar essa possibilidade, os pesquisadores repetiram a análise excluindo 405 participantes com comprometimento cognitivo leve — alterações de memória ou raciocínio acima do esperado para a idade, mas que não necessariamente caracterizam demência. Mesmo assim, a associação entre solidão persistente e maior risco da doença continuou.

Os autores ressaltam que a solidão pode ser uma condição reversível e, por isso, um possível alvo de ações voltadas ao envelhecimento saudável, à preservação da autonomia e à qualidade de vida na velhice.