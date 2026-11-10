Vacina sob medida reduz em 42% risco de retorno do câncer de pele

Após dois anos de acompanhamento, os pacientes que receberam a combinação apresentaram uma redução de 42% no risco de morte ou recorrência da doença - (crédito: Reprodução/Freepik)

Uma vacina desenvolvida sob medida para cada paciente reduziu em 42% o risco de morte ou de retorno do melanoma, um dos tipos mais agressivos de câncer de pele. O resultado foi apresentado durante o congresso anual da Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO 2026), realizado em Madri, na Espanha, e reforça o potencial das vacinas de RNA mensageiro (mRNA) no tratamento do câncer. A tecnologia foi testada em combinação com um imunoterápico em pacientes que já haviam passado por cirurgia para a retirada do tumor.

O resultado é do ensaio clínico de fase 3, que avaliou a vacina associada ao medicamento pembrolizumabe. Após dois anos de acompanhamento, os pacientes que receberam a combinação apresentaram uma redução de 42% no risco de morte ou recorrência da doença, em comparação com aqueles tratados apenas com o imunoterápico.

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Diferentemente das vacinas tradicionais, desenvolvidas para prevenir infecções, a tecnologia tem finalidade terapêutica: ajudar o organismo a combater um câncer que já foi diagnosticado e tratado. A proposta é aproveitar características genéticas específicas do tumor de cada pessoa para ensinar o sistema imunológico a identificar e destruir possíveis células cancerígenas remanescentes.

Na prática, o processo começa com a análise genética do tumor retirado durante a cirurgia. A partir desse material, pesquisadores identificam marcadores exclusivos das células cancerígenas, chamados neoantígenos. Com o auxílio de algoritmos computacionais, é elaborada uma molécula de RNA mensageiro personalizada, capaz de orientar as células do organismo a produzir essas informações e estimular uma resposta imunológica direcionada.

Assim, o sistema de defesa passa a reconhecer características específicas do câncer e pode atacar células que apresentem os mesmos marcadores, mesmo depois da retirada do tumor. A combinação com o pembrolizumabe potencializa essa resposta: enquanto a vacina ajuda a direcionar o sistema imunológico para o alvo, o medicamento atua impedindo que o tumor utilize mecanismos para escapar das defesas do organismo.

Da pandemia para o tratamento do câncer

A tecnologia de RNA mensageiro ganhou projeção mundial durante a pandemia de covid-19, quando foi utilizada no desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus. Agora, a mesma plataforma é investigada como uma ferramenta para tratamentos individualizados de diferentes doenças, incluindo o câncer.

Na oncologia, uma das principais apostas é justamente a possibilidade de desenvolver terapias que considerem as particularidades de cada tumor, em vez de oferecer o mesmo tratamento a todos os pacientes com determinado diagnóstico.

O melanoma foi um dos primeiros alvos dessa estratégia. Embora seja um tipo de câncer de pele, pode apresentar comportamento agressivo e se espalhar para outros órgãos. Ao mesmo tempo, é conhecido por responder à imunoterapia, abordagem que estimula o próprio sistema imunológico a combater as células cancerígenas.

A combinação dessas características faz do melanoma um campo promissor para testar vacinas personalizadas. A expectativa é que, ao identificar com maior precisão as células que precisam ser atacadas, seja possível ampliar a eficácia de tratamentos que já apresentam resultados importantes.

Outros avanços apresentados no congresso

Além da vacina contra o melanoma, a ESMO 2026 reuniu resultados de pesquisas que apontam novos caminhos para o tratamento de diferentes tipos de câncer. Entre os destaques estão os chamados anticorpos conjugados a medicamentos (ADCs), uma classe de fármacos que funciona como um sistema de entrega direcionada de quimioterapia.

Esses medicamentos utilizam anticorpos para reconhecer proteínas específicas presentes na superfície das células tumorais e transportar substâncias capazes de destruí-las diretamente até o câncer. A estratégia busca concentrar a ação do tratamento no tumor e reduzir a exposição de tecidos saudáveis aos medicamentos.

Em um estudo com mulheres com câncer de endométrio avançado ou recorrente, o fármaco sacituzumabe tirumotecano reduziu em 41% o risco de progressão da doença e em 32% o risco de morte, em comparação com a quimioterapia convencional.

Outro resultado envolveu pacientes com câncer de pulmão. Em pesquisa conduzida na China, a combinação do mesmo medicamento com imunoterapia manteve a doença sob controle por uma média de 15 meses, contra cinco meses entre aqueles que receberam uma combinação de quimioterápicos.

Também foram apresentados resultados de tratamentos direcionados à proteína Claudin 18.2, presente em determinados tumores de estômago. Em um dos estudos, o medicamento arcotatug tavatecano aumentou a sobrevida média em três meses e provocou redução dos tumores em aproximadamente 40% dos pacientes avaliados.

As pesquisas também apontaram avanços contra tumores resistentes a tratamentos já disponíveis. No estudo SAFFRON, a combinação dos medicamentos osimertinibe e savolitinibe foi testada em pacientes com câncer de pulmão que desenvolveram resistência às terapias direcionadas à proteína EGFR. A estratégia proporcionou dois meses adicionais de controle da doença e cinco meses a mais de sobrevida global, em comparação com a quimioterapia tradicional.

Desafios para chegar aos pacientes

Apesar dos resultados promissores, a aplicação das vacinas personalizadas na rotina dos hospitais ainda enfrenta obstáculos. Um dos principais é a complexidade de produzir um imunizante diferente para cada paciente. O processo envolve sequenciamento genético, identificação dos marcadores tumorais e fabricação individualizada da vacina, o que pode elevar os custos e dificultar a distribuição em larga escala.

Outro desafio é descobrir se os resultados observados no melanoma poderão ser reproduzidos em outros tipos de câncer. Nem todos os tumores provocam uma resposta imunológica semelhante, e alguns conseguem escapar com mais facilidade dos mecanismos de defesa do organismo.

Além disso, os resultados apresentados no congresso ainda precisam ser acompanhados por períodos mais longos para avaliar a duração dos benefícios e os efeitos do tratamento ao longo dos anos. A incorporação da tecnologia à prática clínica também depende das etapas de avaliação e aprovação pelas autoridades regulatórias.

Os resultados, portanto, representam um avanço importante na busca por tratamentos individualizados, mas ainda não significam que a vacina esteja disponível para uso amplo nos hospitais. A expectativa é que novas pesquisas ajudem a esclarecer o alcance da tecnologia e quais pacientes podem se beneficiar mais da combinação.