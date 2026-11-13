Voz rouca de Lula: quando o sintoma pode indicar algo mais grave?

Quando a rouquidão dura mais de quatro semanas, a laringe deve ser examinada para descartar lesões ou doenças graves - (crédito: Ozan Kose/AFP)

A rouquidão que persiste há mais de duas semanas levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 81 anos, a interromper um discurso durante a COP31, conferência climática das Nações Unidas (ONU), na quarta-feira (11/11). Na ocasião, o petista também deixou a leitura de outro pronunciamento sob responsabilidade de um ministro. O episódio reacendeu a discussão sobre os cuidados com a saúde vocal e os sinais que podem indicar problemas nas pregas vocais.

Apesar de ser frequentemente relacionada a gripes, resfriados ou ao esforço excessivo para falar, a rouquidão pode ter diferentes origens, incluindo inflamações, alterações provocadas pelo envelhecimento e, em situações mais graves, câncer de laringe.

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O otorrinolaringologista José Stênio Ponte Dias Filho, CEO do Grupo OtorrinoDF, em Brasília, explicou ao Correio que mudanças na qualidade da voz não devem ser interpretadas isoladamente, pois podem estar associadas a diferentes condições de saúde.

"Rouquidão é um sintoma, não um diagnóstico. Quando não melhora em até quatro semanas, a laringe deve ser examinada; sinais de alerta ou fatores de risco exigem avaliação mais precoce", orientou.

Entre as manifestações que justificam uma investigação antecipada, o médico destaca "dificuldade para engolir, sangue na tosse, caroço no pescoço, piora progressiva da voz e histórico de tabagismo ou de câncer de cabeça e pescoço".

Exames ajudam a identificar alterações nas pregas vocais

A investigação de problemas vocais dispõe de tecnologias capazes de identificar lesões e alterações que nem sempre provocam sintomas evidentes. Uma delas é a videolaringoscopia, geralmente realizada em consultório, que permite observar diretamente a laringe e verificar as condições das pregas vocais.

Para uma análise mais aprofundada, a videoestroboscopia permite examinar o comportamento dessas estruturas durante a emissão da voz. Segundo José Stênio, o recurso pode revelar alterações que passariam despercebidas em uma avaliação menos detalhada.

"A videoestroboscopia acrescenta uma avaliação detalhada da vibração das pregas vocais, ajudando a reconhecer alterações sutis, como pequenas lesões, cicatrizes e irregularidades da onda mucosa", explicou.

Outros recursos incluem o NBI, que destaca padrões vasculares da mucosa e auxilia na identificação de regiões suspeitas, e a análise acústica computadorizada, utilizada para documentar características vocais e acompanhar possíveis mudanças ao longo do tempo.

Embora ampliem as possibilidades de investigação, esses exames não substituem a avaliação individualizada do otorrinolaringologista, tampouco asseguram a identificação precoce de todas as doenças. Em casos de suspeita de câncer, por exemplo, pode ser necessária a realização de uma biópsia.

Refluxo pode provocar rouquidão mesmo sem azia

Nem sempre a origem da rouquidão está diretamente relacionada ao esforço vocal ou a infecções respiratórias. O refluxo gastroesofágico também pode estar associado a manifestações na laringe, inclusive em pessoas que não apresentam os sintomas digestivos tradicionalmente relacionados à condição.

O especialista explica que a ausência de desconforto no estômago não descarta a possibilidade de manifestações extraesofágicas.

"Algumas pessoas apresentam manifestações extraesofágicas associadas ao refluxo, como rouquidão, pigarro frequente, tosse crônica e sensação de corpo estranho na garganta, mesmo sem azia", afirmou.

Entretanto, esses sinais também podem ocorrer em quadros alérgicos, alterações na laringe e situações de uso inadequado da voz. Por isso, a investigação precisa considerar outras possibilidades antes de atribuir os sintomas ao refluxo.

"A videolaringoscopia é importante para avaliar a laringe e excluir outras causas, mas seus achados isolados não confirmam refluxo", ressaltou o médico.

Quando necessário, o especialista pode solicitar exames complementares, como a pH-impedanciometria, que permite monitorar episódios de refluxo. A escolha do tratamento depende dos resultados da avaliação e das particularidades de cada paciente.

Como o envelhecimento modifica a voz?

Com o passar dos anos, a voz também sofre transformações naturais. Mudanças na musculatura, na elasticidade das pregas vocais e na capacidade respiratória podem comprometer a intensidade e a estabilidade vocal, fenômeno associado à chamada presbifonia.

"Com a idade, podem ocorrer mudanças na musculatura, elasticidade e fechamento das pregas vocais, além de alterações respiratórias. A voz pode ficar mais fraca, soprosa, instável e cansar com maior facilidade", esclareceu José Stênio.

Isso não significa, porém, que toda dificuldade vocal na terceira idade deva ser considerada consequência do envelhecimento. Rouquidão persistente, piora progressiva, mudanças repentinas na voz, dificuldade para engolir e engasgos exigem investigação médica para descartar outras condições.

A avaliação pode envolver videolaringoscopia e videoestroboscopia, que ajudam a diferenciar as alterações naturais da idade de outras doenças. Em muitos casos, o acompanhamento fonoaudiológico contribui para recuperar a eficiência vocal e reduzir o esforço necessário para falar.

A fonoterapia também desempenha papel importante na reabilitação de pacientes com alterações na voz, especialmente entre professores, jornalistas, cantores e outros profissionais que dependem dela diariamente. Conforme o diagnóstico, o tratamento pode incluir orientações específicas, medicamentos e, em determinadas situações, cirurgia.

Para o otorrinolaringologista, reconhecer os sinais de alerta e buscar atendimento quando a rouquidão não melhora são medidas importantes para evitar complicações e preservar a capacidade de comunicação.

"Não devemos subestimar uma rouquidão persistente. Embora a maioria dos casos tenha causas benignas, investigar precocemente pode prevenir complicações, preservar a função vocal e identificar doenças graves em estágios iniciais."