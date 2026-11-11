Além do IMC: nova avaliação médica redefine o diagnóstico da obesidade

A forma tradicional de avaliar o sobrepeso por meio do Índice de Massa Corporal (IMC) pode não detectar se o excesso de gordura corporal é prejudicial à saúde. Um estudo da UCL aponta que a abordagem tradicional não oferece um quadro completo e precisa de uma segunda medida na prática médica.
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A pesquisa foi divulgada na revista International Journal of Obesity. Os cientistas utilizaram dados do British Cohort Study de 1970 para avaliar 6.978 adultos britânicos aos 46 anos, descartando fatores atribuídos ao envelhecimento natural.
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Divergências entre o IMC e a obesidade clínica
O levantamento confrontou o cálculo do IMC com os parâmetros da Comissão da Lancet Diabetes & Endocrinology sobre a Definição e os Critérios Diagnósticos da Obesidade Clínica. O critério recente considera o excesso de gordura somado a prejuízos funcionais em tecidos e órgãos ou limitações na vida diária.
Apoiada por 76 organizações médicas e de defesa de pacientes, a estrutura publicada em janeiro de 2025 revelou contrastes expressivos:
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Cerca de 69% das pessoas classificadas como obesas pelo IMC (?30 kg/m²) tinham apenas obesidade pré-clínica;
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Apenas 31% dos indivíduos apontados como obesos pelo índice tradicional foram confirmados com obesidade clínica;
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Entre os participantes com sobrepeso no IMC (25-30 kg/m²), 16,6% atendiam aos critérios clínicos e 18% não tinham obesidade;
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Cerca de 4% das pessoas tidas com peso saudável pelo IMC exibiram sinais da doença clínica.
No cômputo geral, a nova avaliação classificou 30% como não obesos, 53% com obesidade pré-clínica e 18% com obesidade clínica. Pelo IMC, a divisão registrou 29% em peso saudável, 38% com sobrepeso e 32% com obesidade.
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Impacto no sistema de saúde e risco de morte
A equipe defende que médicos e gestores superem a aplicação do IMC isolado. O uso conjunto da nova definição no NHS (Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido) traria economia de tempo e recursos aos cofres públicos e funcionários.
A autora principal, Jo Blodgett, afirmou: “ir além do IMC (Índice de Massa Corporal) isoladamente poderia distinguir melhor pessoas saudáveis, que têm IMC alto devido ao seu tipo físico, daquelas que apresentam limitações de saúde subjacentes e clinicamente relevantes ou disfunção orgânica relevante.”
O coautor, John Mitchell, explicou que a diretriz permite monitorar quem faz a transição entre as etapas da enfermidade. Em cinco anos, indivíduos com quadros pré-clínicos e clínicos apresentaram probabilidade de morte aproximadamente três e cinco vezes maior ante pessoas sem a condição. As faixas do IMC não se associaram à mortalidade, mas o registro de 27 óbitos exige cautela na interpretação.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.