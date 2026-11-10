Urinar sentado faz diferença? Estudo analisa fluxo urinário em homens

A resposta pode ser diferente para homens que apresentam sintomas no trato urinário, especialmente aqueles relacionados ao aumento da próstata. - (crédito: Magnific)

Urinar sentado ou em pé? A escolha, que pode gerar discussões e até constrangimento entre homens, parece não fazer diferença para a saúde urinária daqueles que não apresentam problemas no trato urinário. É o que indica um estudo publicado na revista científica Neurourology and Urodynamics, que comparou as duas posições e não encontrou alterações significativas no fluxo de urina ou no volume eliminado.

A pesquisa foi conduzida por cientistas do Grupo Colombiano de Pesquisa em Urologia e contou com 52 homens saudáveis, com idades entre 18 e 39 anos. Os voluntários tiveram o processo de micção monitorado nas duas posições: sentados e em pé. Parte dos participantes começou o teste sentado e depois urinou em pé. A outra metade fez o caminho inverso. Entre uma avaliação e outra, houve um intervalo de pelo menos 24 horas.

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Os pesquisadores analisaram principalmente dois indicadores: a velocidade máxima do fluxo urinário, ou seja, a rapidez com que a urina sai no momento de maior intensidade, e o volume total eliminado durante a micção.

Os resultados não apontaram diferenças significativas entre as posições. A única variação observada foi um tempo ligeiramente maior para atingir o fluxo urinário máximo quando os participantes estavam em pé. No entanto, os autores ponderaram que essa diferença foi influenciada, em parte, por um participante com resultado fora do padrão e não parece ter relevância clínica.

A conclusão dos cientistas é que, entre homens saudáveis, a posição escolhida para urinar tem pouca influência prática no funcionamento urinário. Assim, cada um pode optar pela maneira que considerar mais confortável.

E quando existem problemas urinários?

A resposta pode ser diferente para homens que apresentam sintomas no trato urinário, especialmente aqueles relacionados ao aumento da próstata. Com o envelhecimento, a glândula pode crescer e comprimir a uretra, dificultando a passagem da urina. Entre as consequências estão o jato mais fraco e a necessidade de fazer força para esvaziar a bexiga.

Nesses casos, urinar sentado pode ser uma alternativa mais confortável. A posição também pode facilitar a higiene para quem tem dificuldade de controlar o jato. Ainda assim, não há consenso definitivo de que sentar seja necessariamente melhor para todos os homens com alterações urinárias.

Uma metanálise publicada em 2014, que reuniu 11 estudos sobre o assunto, identificou que urinar sentado estava associado a um esvaziamento mais completo da bexiga entre homens com sintomas do trato urinário inferior. Entre aqueles sem problemas urinários, porém, não foram encontradas diferenças relacionadas à posição.

Os resultados também exigem cautela na interpretação. Uma pesquisa de 2020, realizada com quase 200 homens, identificou que aqueles que preferiam urinar sentados relatavam mais sintomas urinários. Isso não significa, contudo, que sentar provoque esses problemas. É possível que homens com dificuldades para urinar escolham essa posição justamente por causa dos sintomas.

A pesquisa mais recente também chama atenção para limitações de estudos anteriores, que frequentemente utilizaram amostras pequenas e não distribuíram aleatoriamente a ordem das posições testadas. Os autores destacam que a ausência de diferenças estatísticas, por si só, não é suficiente para comprovar que duas condições são equivalentes.

Por enquanto, a evidência disponível indica que homens saudáveis podem escolher entre urinar sentados ou em pé, sem prejuízo significativo para o fluxo urinário ou para o esvaziamento da bexiga. Quando há sintomas, como jato fraco, dificuldade para urinar ou sensação de que a bexiga não esvaziou completamente, a posição não substitui a avaliação médica.