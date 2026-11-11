InícioPolítica
TURQUIA

Lula não faz último discurso previsto na COP31 por problemas na voz

Pela manhã, na abertura da Cúpula de Líderes, o presidente discursou com a voz rouca.

A Secretaria de Comunicação da Presidência ainda não confirmou se a agenda está mantida. - (crédito: OZAN KOSE / AFP)
A Secretaria de Comunicação da Presidência ainda não confirmou se a agenda está mantida. - (crédito: OZAN KOSE / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fez seu último discurso previsto para o fim da tarde desta quarta-feira, 11, na COP-31 na Turquia, devido a problemas na voz. O presidente retornou ao hotel.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Mais cedo, afônico, Lula já havia pedido para o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, ler seu discurso durante a Cúpula de Líderes sobre Florestas. Pela manhã, na abertura da Cúpula de Líderes, o presidente discursou com a voz rouca.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

  • Lula discute minerais críticos e multilateralismo com Erdogan na COP31

  • Na COP31, Lula vai defender a democracia e destacar avanços do clima

  • COP e G20 são temas de conversa entre Lula e presidente da Turquia

Inicialmente, além do discurso final reservado para todos os países, a agenda desta quarta-feira prevê participação do presidente em um jantar oferecido pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e pela primeira-dama, Emine Erdogan. A Secretaria de Comunicação da Presidência ainda não confirmou se a agenda está mantida.

*A repórter viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Agência Estado

Por Agência Estado
postado em 11/11/2026 17:12 / atualizado em 11/11/2026 17:12
x