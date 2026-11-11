Lula não faz último discurso previsto na COP31 por problemas na voz

A Secretaria de Comunicação da Presidência ainda não confirmou se a agenda está mantida. - (crédito: OZAN KOSE / AFP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não fez seu último discurso previsto para o fim da tarde desta quarta-feira, 11, na COP-31 na Turquia, devido a problemas na voz. O presidente retornou ao hotel.

Mais cedo, afônico, Lula já havia pedido para o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, ler seu discurso durante a Cúpula de Líderes sobre Florestas. Pela manhã, na abertura da Cúpula de Líderes, o presidente discursou com a voz rouca.

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Inicialmente, além do discurso final reservado para todos os países, a agenda desta quarta-feira prevê participação do presidente em um jantar oferecido pelo presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, e pela primeira-dama, Emine Erdogan. A Secretaria de Comunicação da Presidência ainda não confirmou se a agenda está mantida.

*A repórter viajou a convite do Instituto Clima e Sociedade