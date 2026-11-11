Sêmen congelado gera embrião e renova esperança de espécie ameaçada

A maioria das membranas se desenvolveu normalmente. A cor verde indica membranas com desenvolvimento normal e a cor vermelha, membranas com desenvolvimento anormal. - (crédito: Osaka Metropolitan University)

Pesquisadores registraram o desenvolvimento embrionário bem-sucedido de frango-d'água-de-okinawa (Hypotaenidia okinawae) após inseminação artificial com sêmen congelado e descongelado. A espécie é uma ave não voadora ameaçada de extinção, endêmica da região florestal de Yanbaru, situada na ilha de Okinawa, no Japão.

O animal apresenta recuperação recente após ameaças severas. A introdução de predadores como o mangusto e a ocorrência de acidentes de trânsito reduziram a população total da ave para somente 820 indivíduos.

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Para garantir a conservação a longo prazo, ações como a preservação do habitat, a criopreservação de sêmen e a inseminação artificial tornaram-se fundamentais. Essas tecnologias reprodutivas tinham sido aplicadas com sucesso apenas em poucas espécies selvagens, sem registros anteriores no frango-d'água-de-okinawa.

Avanço na reprodução em cativeiro

O trabalho foi conduzido por um grupo liderado por Takehito Kaneko, da Escola de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Metropolitana de Osaka. A equipe utilizou sêmen coletado em um criadouro em cativeiro.

"O meio de congelamento para criopreservação do esperma foi desenvolvido pela nossa equipe", afirmou Kaneko. "Ele contém N-metilacetamida como crioprotetor, que já foi usado anteriormente para inseminar artificialmente outras espécies de aves, como galinhas."

Exames laboratoriais revelaram que a motilidade e a integridade da membrana espermática se mantiveram preservadas após o procedimento. A partir disso, cientistas inseminaram uma fêmea artificialmente e confirmaram o desenvolvimento embrionário.

Resultados do desenvolvimento embrionário

No 21º dia de incubação, o pintinho não conseguiu romper a casca do ovo durante o processo de eclosão e morreu. O embrião, contudo, desenvolveu-se com êxito até o estágio imediatamente anterior ao nascimento.

"Embora o embrião não tenha eclodido por não conseguir romper a casca com sucesso, isso não é incomum", explicou Kaneko. "O importante é que nosso método possibilitou a preservação confiável do esperma obtido de uma ave ameaçada de extinção, para a qual as oportunidades de coleta são frequentemente limitadas, e que ele foi usado com sucesso na inseminação artificial."

Um teste de paternidade atestou que a fertilização ocorreu a partir do esperma descongelado. Sobre a destinação do estudo, Takehito Kaneko declarou: "Esperamos que as técnicas desenvolvidas neste estudo possam ser aplicadas a programas de reprodução em cativeiro para outras espécies de aves ameaçadas de extinção no Japão e em outros lugares. Dessa forma, contribuirão significativamente para os esforços de conservação."

Os dados da pesquisa saíram na revista Scientific Reports.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.