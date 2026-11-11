Sêmen congelado gera embrião e renova esperança de espécie ameaçada

Pesquisadores registraram o desenvolvimento embrionário bem-sucedido de frango-d'água-de-okinawa (Hypotaenidia okinawae) após inseminação artificial com sêmen congelado e descongelado. A espécie é uma ave não voadora ameaçada de extinção, endêmica da região florestal de Yanbaru, situada na ilha de Okinawa, no Japão.
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O animal apresenta recuperação recente após ameaças severas. A introdução de predadores como o mangusto e a ocorrência de acidentes de trânsito reduziram a população total da ave para somente 820 indivíduos.
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Para garantir a conservação a longo prazo, ações como a preservação do habitat, a criopreservação de sêmen e a inseminação artificial tornaram-se fundamentais. Essas tecnologias reprodutivas tinham sido aplicadas com sucesso apenas em poucas espécies selvagens, sem registros anteriores no frango-d'água-de-okinawa.
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Avanço na reprodução em cativeiro
O trabalho foi conduzido por um grupo liderado por Takehito Kaneko, da Escola de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Universidade Metropolitana de Osaka. A equipe utilizou sêmen coletado em um criadouro em cativeiro.
"O meio de congelamento para criopreservação do esperma foi desenvolvido pela nossa equipe", afirmou Kaneko. "Ele contém N-metilacetamida como crioprotetor, que já foi usado anteriormente para inseminar artificialmente outras espécies de aves, como galinhas."
Exames laboratoriais revelaram que a motilidade e a integridade da membrana espermática se mantiveram preservadas após o procedimento. A partir disso, cientistas inseminaram uma fêmea artificialmente e confirmaram o desenvolvimento embrionário.
Resultados do desenvolvimento embrionário
No 21º dia de incubação, o pintinho não conseguiu romper a casca do ovo durante o processo de eclosão e morreu. O embrião, contudo, desenvolveu-se com êxito até o estágio imediatamente anterior ao nascimento.
"Embora o embrião não tenha eclodido por não conseguir romper a casca com sucesso, isso não é incomum", explicou Kaneko. "O importante é que nosso método possibilitou a preservação confiável do esperma obtido de uma ave ameaçada de extinção, para a qual as oportunidades de coleta são frequentemente limitadas, e que ele foi usado com sucesso na inseminação artificial."
Um teste de paternidade atestou que a fertilização ocorreu a partir do esperma descongelado. Sobre a destinação do estudo, Takehito Kaneko declarou: "Esperamos que as técnicas desenvolvidas neste estudo possam ser aplicadas a programas de reprodução em cativeiro para outras espécies de aves ameaçadas de extinção no Japão e em outros lugares. Dessa forma, contribuirão significativamente para os esforços de conservação."
Os dados da pesquisa saíram na revista Scientific Reports.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.