Arábia Saudita: achado histórico revela como humanos viviam há 125 mil anos

Pesquisadores da Comissão do Patrimônio Saudita, da Universidade de Ciência e Tecnologia Rei Abdullah (KAUST) e da Universidade Griffith identificaram evidências da vida humana pré-histórica de 125.000 anos atrás. O estudo, publicado na revista Science, analisou materiais encontrados no sítio arqueológico de Uruq al-Julaybah, situado em Mundafan, no sul da Arábia Saudita.

O trabalho integrou especialistas de arqueologia, geologia, botânica e micropaleontologia. As descobertas mostram como grupos humanos caçavam e utilizavam recursos naturais durante a Arábia Verde, período marcado por clima quente e úmido no último período interglacial.

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Ambiente lacustre e fauna documentada

Pesquisadores mapearam o antigo lago com modelagem de terreno por satélite. A bacia de água doce abrangia cerca de 340 km² e alcançava profundidade máxima de 29 metros, rodeada por vegetação e campos abertos estáveis.

Mais de 500 espécimes fósseis de plantas e animais surgiram em mais de 130 locais do sítio. A fauna catalogada reúne:

hipopótamos;

búfalos extintos de chifres longos;

camelos e avestruzes;

órix-arábicos e gazelas.

Ferramentas líticas e aplicação de toxinas

A equipe coletou 5.511 ferramentas de pedra com mais de dois centímetros na área central do sítio. Mais de 98% das peças eram compostas de sílex trabalhado pela técnica Levallois. A confirmação das datas ocorreu por meio de dois métodos de datação aplicados em areia e dentes fossilizados, somados a modelos tridimensionais das peças.

Análises microscópicas e químicas detectaram resíduos de tubérculos, arbustos e folhas de palmeira nas superfícies cortantes. Os vestígios correspondem a uma das evidências mais antigas de vegetação de palmeiras na região. Marcas de resina e tecido lenhoso apontaram para a fixação de pontas de armas em cabos.

Os testes também indicaram compostos de plantas tóxicas nas lâminas, o que sugere o uso pioneiro de venenos em estratégias de caça na Península Arábica. A concentração de água doce e matéria-prima no antigo lago sustentava a fabricação de equipamentos, o trabalho com fibras e o tratamento de carnes e vegetais.

O arqueólogo Chris Clarkson, da Universidade Griffith, avaliou o achado conjunto nas margens do lago extinto: "a combinação de restos de animais, ferramentas de pedra e material vegetal em um único contexto datado é o que torna esta descoberta tão significativa".

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.