Sinais misteriosos no acelerador de partículas sinalizam dimensões extras no Universo

Pesquisadores investigam anomalias em colisões de partículas que podem indicar a existência de dimensões extras no universo - (crédito: Flow)

Pesquisadores identificaram desvios em colisões no Grande Colisor de Hádrons, acelerador de partículas situado na fronteira entre a França e a Suíça. Os físicos Alain Le Yaouanc e François Richard, do laboratório IJCLab da Universidade Paris-Saclay e CNRS, sugerem que os registros indicam a presença de dimensões extras no Universo.

O estudo, datado de 26 de outubro e intitulado Evidence for Kaluza-Klein excitations of the graviton, gluon and quark at LHC, utiliza o modelo de Randall-Sundrum e Kaluza-Klein. A proposta busca responder a questões do Modelo Padrão da física, como a intensidade reduzida da gravidade diante de outras forças.

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Sinais detectados nas colisões

A análise examinou anomalias verificadas pelo experimento CMS durante as fases de operação RUN2 e RUN3 do acelerador. Os cientistas avaliaram colisões de prótons que geraram excessos de eventos com quatro jatos de partículas de alta energia.

Segundo os cálculos apresentados, esses eventos resultam do decaimento de dois glúons de Kaluza-Klein pesados: as partículas de 3,6 TeV e 8,6 TeV se desintegram em pares de quarks mais leves de 1 TeV e 2,1 TeV.

Revisão teórica e novas partículas

Pesquisas anteriores haviam descartado o glúon de 3,6 TeV. Os autores sustentam que esses levantamentos assumiram uma hipótese incorreta ao prever que a partícula decairia quase exclusivamente em pares de quarks top.

Sobre essa correção, os pesquisadores registram: "esses limites assumem um decaimento dominante em pares top, o que pode ser questionado, assim como ocorreu em nosso estudo sobre os decaimentos do gráviton".

A pesquisa reúne dados sobre uma sequência de grávitons de Kaluza-Klein, com candidatos em 380 GeV, 700 GeV, 1 TeV e 1,3 TeV. O material aponta indícios de excitações do bóson Z acompanhadas de um bóson Z' na faixa de 3 TeV.

A proporção entre as massas dos glúons e dos quarks segue as previsões teóricas, mas a razão entre gráviton e glúon apresentou discrepâncias de 0,1 contra 1,56 esperado, o que requer termos cinéticos de brana.

Próximos passos da confirmação

A confirmação de uma descoberta na física de partículas exige alcançar o patamar estatístico de 5 sigmas. As evidências reunidas até o momento possuem significância local próxima a 4 sigmas.

Os autores projetam que a análise completa dos dados do RUN3 do CMS somada aos registros do experimento ATLAS pode elevar a comprovação para mais de 6 sigmas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.