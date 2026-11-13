Tartarugas-verdes encontram oásis em área protegida nos Emirados Árabes

Uma pesquisa recente revelou que uma área úmida protegida nos Emirados Árabes Unidos se transformou em refúgio para tartarugas marinhas jovens. O estudo monitorou nove tartarugas-verdes juvenis, com carapaça inferior a 60cm, e constatou que os animais passam mais de 80% do tempo na Área Protegida de Al Qurm Wa Lehhfaiiah.

A maior concentração desses animais ocorre em uma lagoa artificial escavada em 2003 como extensão dos manguezais de Khor Kalba. A estrutura surgiu originalmente voltada para empreendimentos comerciais e recreativos na orla, mas o plano mudou e a bacia permaneceu integrada ao ambiente natural.

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Refúgio seguro e alimentação

Localizada na costa do Golfo de Omã, a reserva possui reconhecimento como zona úmida de importância internacional pela Convenção de Ramsar e como Área-Chave para a Biodiversidade desde 2013. No local, a probabilidade de encontrar os animais na bacia artificial é cinco vezes maior em comparação aos habitats vizinhos.

Segundo o pesquisador Owen Exeter, da Universidade de Exeter, o fundo da bacia conta com algas que servem de alimento, enquanto o manguezal dificulta a entrada de predadores como tubarões. Os canais naturais do mangue garantem a ligação das tartarugas com o oceano aberto, viabilizando deslocamentos guiados pelas marés.

Cooperação científica e preservação

A condução do trabalho reuniu a Autoridade de Meio Ambiente e Áreas Protegidas de Sharjah (EPAA) e a Universidade de Exeter, por meio do Centro de Pesquisa em Ciências Marinhas de Sharjah, sediado na Universidade de Khorfakkan. Atualmente, o governo local restringe pesca, tráfego de embarcações e construções, resguardando o último ecossistema de mangue da costa leste dos Emirados Árabes Unidos.

O ciclo vital das espécies ainda enfrenta adversidades fora da área resguardada. A perda de praias de desova provocada pelo desenvolvimento costeiro, somada aos perigos da pesca, da poluição e do tráfego marítimo, amplia a vulnerabilidade dos animais quando deixam as zonas úmidas.

O rastreamento comprovou esse deslocamento ao registrar a rota de um indivíduo que nadou mais de 700 quilômetros até o centro de Omã. Brendan Whittington-Jones, representante da EPAA, destacou que áreas úmidas artificiais oferecem habitat valioso para tartarugas jovens desde que mantenham conectividade ecológica e redução das ameaças humanas. O trabalho foi publicado na revista Aquatic Conservation com o título Residência e utilização do habitat por tartarugas-verdes juvenis em uma zona úmida costeira protegida no Golfo de Omã, Emirados Árabes Unidos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.