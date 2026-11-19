Reduzir o consumo de ultraprocessados pode ajudar a combater a depressão. A conclusão é de um estudo inédito liderado pela Universidade da Califórnia em São Francisco, nos EUA, e divulgado na revista Jama Psychiatry, que comparou o quadro de pacientes antes e após a mudança para uma dieta saudável. O trabalho é considerado o primeiro a comparar os sintomas de pessoas com quadro depressivo antes e depois de trocarem sua dieta habitual por uma mais saudável.

Embora o estudo piloto tenha incluído apenas 20 pessoas, ele estabeleceu, com sucesso, a viabilidade de realizar esta pesquisa em um ensaio clínico de maior escala", disse o autor senior Andrew Krystal, professor da Universidade. Durante o trabalho, os participantes que reduziram o consumo de alimentos ultraprocessados em mais de 85% apresentaram melhorias de moderadas a significativas na depressão. Os níveis de ansiedade também apresentaram uma variação modesta.

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Alimentos ultraprocessados incluem salgadinhos embalados, fast-food, bebidas açucaradas e outros itens fabricados industrialmente que podem conter conservantes, corantes artificiais, realçadores de sabor e emulsificantes. "Reduzir a quantidade deles em nossa dieta pode ser um desafio, porque eles são altamente palatáveis, baratos e convenientes", disse a autora correspondente Nyasha Chagwedera.

"Os alimentos ultraprocessados desencadeiam a liberação de dopamina, o hormônio do prazer, o que promove o desejo por comida. As empresas alimentícias trabalham com cientistas para encontrar a quantidade exata de açúcar, sal e gordura que faz você querer comer cada vez mais", disse Nyasha.

Renata Verna, psiquiatra do Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília, reforça que uma alimentação mais saudável pode fazer parte de uma abordagem complementar, especialmente quando existe consumo elevado de ultraprocessados associado a sedentarismo, obesidade ou alterações metabólicas. "Mas eu faria uma distinção importante: mudança alimentar é adjuvante, e não substituto automático de antidepressivos ou psicoterapia quando esses tratamentos estão indicados. Em uma pessoa com depressão leve, por exemplo, mudanças no estilo de vida podem fazer parte de um plano terapêutico mais amplo, individualizado."

Já em quadros moderados ou graves, especialmente quando existem risco de suicídio, importante prejuízo funcional, sintomas psicóticos ou outros fatores de gravidade, a alimentação não deve atrasar nem substituir o tratamento psiquiátrico apropriado. A melhor abordagem é integrar as diferentes dimensões do cuidado: tratamento psiquiátrico quando indicado, psicoterapia, sono adequado, atividade física, alimentação equilibrada e acompanhamento das condições clínicas associadas", completou a especialista.

Eixo intestino-cérebro

A idade média dos participantes do estudo era de 44 anos e 70%, mulheres. Além da depressão, 14 voluntários apresentavam ansiedade, e todos tinham um IMC elevado e pelo menos um distúrbio metabólico, como hipertensão, diabetes ou colesterol LDL elevado.

Os participantes foram divididos em dois grupos, um continuou com a dieta regular por quatro semanas, enquanto o outro adotou uma alimentação com poucos ultraprocessados, cujos produtos eles mesmos selecionavam e compravam com a orientação dos pesquisadores. Após quatro semanas, os dois grupos se inverteram. Os voluntários que reduziram vertiginosamente a ingestão de comidas altamente industrializadas apresentaram melhorias relevantes no quadro depressivo.

Segundo os cientistas, a ligação entre ultraprocessados e depressão pode ser explicada por um "intestino permeável e desequilibrado", causado por danos provocados pelos alimentos ao revestimento protetor do intestino, de acordo com Chagwedera, fundador do Programa de Saúde Metabólica e Mental da universidade. "Esse dano intestinal pode criar uma inflamação crônica de baixo grau em todo o corpo, que causa depressão diretamente ou torna as pessoas mais vulneráveis a ela."

Gustavo Yamin Fernandes, coordenador da equipe de psiquiatria do Hospital Samaritano Higienópolis, da Rede Américas, em São Paulo, frisa que dietas com grande participação de ultraprocessados podem apresentar menor quantidade de fibras e micronutrientes e maior ingestão de açúcares e gorduras. "Isso pode influenciar metabolismo, inflamação sistêmica e composição da microbiota intestinal. Mas ainda não conseguimos afirmar que existe uma sequência simples e direcionada dessa conexão. Há evidências interessantes, mas os mecanismos ainda estão sendo investigados."

Palavra de especialista

Ana Paula Carvalho (foto: Arquivo cedido)

Inflamação coordena tudo

"Essa relação pode ser explicada da seguinte forma: o consumo elevado de ultraprocessados pode estar associado a um desequilíbrio da microbiota intestinal, caracterizado pela redução de bactérias benéficas e pelo aumento de microrganismos potencialmente patogênicos. Esse desequilíbrio pode comprometer a barreira intestinal, aumentando a permeabilidade do intestino e, consequentemente, facilitando a passagem de substâncias e microrganismos para a corrente sanguínea. Esse processo pode contribuir para o aumento da inflamação e, dessa forma, estar relacionado a um maior risco de adoecimento psiquiátrico. Outro fenômeno importante é a disbiose intestinal, que corresponde justamente a esse desequilíbrio na composição e no funcionamento dos microrganismos presentes no intestino. As bactérias benéficas desempenham funções importantes para a saúde, inclusive por produzirem substâncias que podem contribuir para a saúde mental e para o funcionamento adequado do organismo. Para a manutenção delas, é importante uma alimentação rica em fibras, frutas, verduras e legumes. Quando esses nutrientes não estão disponíveis em quantidade suficiente, os microrganismos são prejudicados, contribuindo para alterações na microbiota e para um processo inflamatório. Esse conjunto de alterações pode estar relacionado à piora da saúde mental."

Ana Paula Carvalho, psiquiatra, autora do livro "Psiquiatria Nutricional" e médica certificada em Lifestyle Medicine pelo International Board of Lifestyle Medicine

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