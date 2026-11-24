As principais consequências do El Niño em território brasileiro devem ocorrer na distribuição das chuvas - (crédito: AFP)

Um boletim da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, em inglês), publicado no dia 12 de novembro, aponta que o El Niño deve se fortalecer no fim de 2026, superando os registros dos últimos 76 anos. A previsão é baseada na temperatura observada nas águas do Oceano Pacífico.

O relatório mostra que o fenômeno se intensificou no último mês, com a temperatura marítima atingindo 4,0 ºC. A agência de monitoramento norte-americana aponta que há 60% de chances do El Niño exceder níveis históricos, que remontam a 1950.

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De acordo com a análise da NOAA, as temperaturas observadas estavam 2,5 °C acima da média na região Niño 3.4 (área central do Pacífico equatorial), 3,6 °C na Niño 3 (porção mais a leste do Pacífico central) e 4,4 ºC na Niño 1+2 (próxima a costa do Peru e do Equador).

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Em maio, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) já registrava que as temperaturas do Pacífico superavam índices alarmantes de períodos como 1997/1998 e 2015/2016 .

A expectativa é de que o fenômeno perca força a partir do primeiro semestre de 2027, permanecendo de maneira intensa entre o trimestre de novembro e janeiro.

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No Brasil

As principais consequências do El Niño em território brasileiro devem ocorrer na distribuição das chuvas. Em outubro, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) apontou que a região Sul e parte do Sudeste e Centro-Oeste devem registrar maior probabilidade de chuvas entre novembro e janeiro. Já na região Norte e áreas do Nordeste e Centro-Oeste, a tendência é de precipitações abaixo da média.

O boletim do Cemaden também aponta que, na maior parte do país, as temperaturas devem ficar acima da média. A exceção é o Rio Grande do Sul que pode enfrentar temperaturas abaixo do normal.

Combinadas com a baixa probabilidade de chuvas, as altas temperaturas no Norte e Nordeste podem propiciar a seca e o risco de queimadas.