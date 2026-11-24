Concha do bivalve Vaticinaria gulicola, nova espécie encontrada no esôfago de ouriços-do-mar em profundidades abissais - (crédito: Paul Valentich-Scott et al., 2026)

Pesquisadores descobriram uma nova espécie de molusco bivalve habitando o interior do esôfago de um ouriço-do-mar de águas profundas. Batizado de Vaticinaria gulicola, o animal vive no fundo do mar abissal da Grande Baía Australiana, em profundidades entre 4.000 e 5.000 metros. A revista ZooKeys publicou a descrição da descoberta.

Paul Valentich-Scott, do Museu de História Natural de Santa Bárbara, Hugh MacIntosh, do Museu Real da Colúmbia Britânica, e Ryutaro Goto, do Laboratório de Biologia Marinha de Seto da Universidade de Kyoto, conduziram o estudo. O registro ocorreu durante um levantamento marinho que recuperou 66.721 invertebrados de 1.267 espécies. Cerca de um terço dos animais identificados representa novidade para a ciência.

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Nas buscas em profundidades extremas, a equipe localizou amêijoas com filamentos de fixação presas em tubos finos e escorregadios. O sequenciamento de DNA confirmou que essas estruturas pertenciam ao esôfago do ouriço-do-mar Carnarechinus clypeatus.

Valentich-Scott explicou a constatação da equipe: "ficamos absolutamente surpresos ao encontrar este bivalve vivendo dentro da garganta de um ouriço-do-mar de águas profundas. Um cientista russo inicialmente pensou que essas amêijoas estavam sendo comidas pelo ouriço-do-mar, mas depois determinamos que elas estavam, na verdade, vivendo dentro do esôfago."

O cientista russo Alexander Mironov havia notado amêijoas no intestino desse animal durante as décadas de 1970 e 1990. Pesquisadores também encontraram exemplares de uma espécie relacionada em um ouriço obtido pela Expedição Challenger entre 1872 e 1876, onde ficaram despercebidos por quase 150 anos.

Raridade biológica e características da espécie

A maioria dos bivalves associados a outros seres vivos se fixa no exterior do hospedeiro. Vaticinaria surge como o segundo gênero de sua superfamília conhecido por habitar o interior de outro animal e o primeiro com esse registro em ouriços-do-mar.

O bivalve mede até 19 milímetros, dimensão considerada grande para o grupo, e possui concha que se fecha completamente, sem adaptações óbvias à vida interna. O termo em latim que batiza a espécie significa garganta e habitante. A pesquisa recupera o gênero Vaticinaria, criado em 1901, e o posiciona na superfamília Galeommatoidea.

Cientistas ainda desconhecem a aparência completa do ouriço hospedeiro porque nenhum exemplar foi resgatado inteiro do mar profundo. Os autores do estudo suspeitam que as amêijoas consumam o sedimento rico em nutrientes engolido pelo ouriço, detalhe que novas coletas nas profundezas marinhas pretendem esclarecer.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.