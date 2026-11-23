Para aqueles que não apresentam fatores de risco adicionais, a indicação começa aos 50 anos. - (crédito: Canva)

A Sociedade Americana do Câncer passou a recomendar que homens façam exames periódicos para identificar precocemente o câncer de próstata. A orientação é uma mudança em relação às diretrizes anteriores, publicadas em 2010, quando a entidade defendia que cada paciente decidisse, junto ao médico, se deveria fazer o rastreamento da doença.

Agora, a recomendação é que homens com maior risco comecem a fazer o exame aos 45 anos. Para aqueles que não apresentam fatores de risco adicionais, a indicação começa aos 50 anos. A mudança considera novas evidências de que descobrir o câncer mais cedo pode diminuir as mortes provocadas pela doença.

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O principal exame indicado é o PSA, feito por meio de uma coleta de sangue. Ele mede a quantidade de uma proteína produzida pela próstata. Quando os níveis estão elevados, pode haver algum problema na glândula, inclusive câncer. O resultado, porém, não confirma a presença de um tumor, já que outras condições também podem provocar essa alteração.

Por isso, a entidade recomenda que os resultados sejam avaliados com cuidado. Se houver alteração, o médico poderá solicitar novos exames, como uma ressonância magnética, antes de decidir se é necessário retirar uma amostra da próstata para análise.

A preocupação é evitar que pacientes passem por procedimentos e tratamentos sem necessidade. Isso porque nem todo câncer de próstata cresce rapidamente ou representa uma ameaça à vida. Em alguns casos, o acompanhamento médico é suficiente, sem necessidade de iniciar um tratamento imediatamente.

Robert Smith, epidemiologista do câncer e autor principal do relatório, afirma que os avanços nos exames de acompanhamento permitem investigar melhor os resultados do PSA e identificar quais pacientes realmente precisam de intervenção.

"O teste de PSA continua sendo a pedra angular da detecção precoce do câncer de próstata, e agora temos evidências mais robustas de seus benefícios", afirma.

Frequência dos exames varia conforme o risco

As recomendações da Sociedade Americana do Câncer estabelecem diferentes períodos para começar e repetir os exames. Homens negros e aqueles que não são negros, mas têm histórico familiar forte da doença, devem fazer o teste anualmente dos 45 aos 69 anos.

Para homens sem esses fatores de risco, a orientação é realizar o exame a cada dois anos, dos 50 aos 69 anos.

Entre 70 e 74 anos, a decisão deve considerar as condições de saúde de cada paciente e os possíveis benefícios e riscos de continuar o rastreamento. A partir dos 75 anos, a entidade não recomenda a realização dos exames.

A diferença nas recomendações também considera que alguns grupos são mais afetados pela doença. Segundo William Dahut, diretor científico da entidade, homens negros têm uma incidência 67% maior de câncer de próstata e uma taxa de mortalidade quase duas vezes superior à dos homens brancos nos Estados Unidos.

"Nosso objetivo é também ajudar a reduzir as disparidades no câncer de próstata e aliviar o fardo da doença", afirma Dahut.

Doença deve atingir mais de 333 mil homens nos EUA

A dimensão do problema aparece nas estimativas da entidade para 2026. A previsão é de 333.830 novos diagnósticos de câncer de próstata e 36.320 mortes pela doença entre homens nos Estados Unidos. O câncer de próstata é a segunda principal causa de morte por câncer entre homens no país.

Para elaborar as novas recomendações, a Sociedade Americana do Câncer também contratou três equipes independentes para fazer simulações por computador. O trabalho avaliou como diferentes idades para começar os exames e intervalos entre as consultas poderiam afetar a quantidade de biópsias, os diagnósticos de tumores que não representariam risco à vida e o número de mortes.

A entidade afirma que as orientações poderão passar por novas mudanças conforme forem publicados estudos e surgirem novas informações sobre os pacientes. As diretrizes foram divulgadas na revista científica CA: A Cancer Journal for Clinicians.