A Anvisa aprovou, nesta segunda-feira (23/11), o Hertuzo, versão biossimilar do pertuzumabe para o tratamento do câncer de mama no Brasil. O medicamento de referência, comercializado como Perjeta, já integra condutas na oncologia, e a nova opção comprovou elevada similaridade em eficácia, segurança e qualidade.

Segundo Márcio Almeida, oncologista do Hospital Brasília e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), a novidade amplia a concorrência e pode ajudar a reduzir custos. O médico pontua que a intenção central envolve democratizar o acesso a um tratamento já consolidado.

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Atuação contra o câncer HER2-positivo

O pertuzumabe funciona como terapia-alvo para pacientes com câncer de mama HER2-positivo, subtipo agressivo responsável por cerca de 15% a 20% dos casos. A droga bloqueia sinais que estimulam a multiplicação celular gerada pelo excesso da proteína HER2.

A administração costuma ocorrer em associação com o trastuzumabe, anticorpo que atua sobre o mesmo receptor em uma região diferente. Na saúde privada, o pertuzumabe original é utilizado há vários anos. A entrada da versão biossimilar abre espaço para reduzir gastos de operadoras e instituições assistenciais.

No SUS, valores menores podem favorecer o atendimento diante de restrições de orçamento. Mas o médico alerta que a aprovação expedida pela Anvisa não assegura oferta imediata na rede pública, exigindo etapas de incorporação, definição de financiamento e aquisição.

Em fevereiro de 2026, o Ministério da Saúde decidiu não incorporar o pertuzumabe para o tratamento neoadjuvante do câncer HER2-positivo inicial, por exemplo. A chegada de biossimilares pode, na avaliação de Márcio Almeida, incentivar revisões futuras. Para ele, o grande desafio nacional consiste em fazer os medicamentos aprovados chegarem aos pacientes em tempo adequado.

Márcio Almeida, oncologista do Hospital Brasília e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) (foto: Divulgação)

Leia a íntegra da entrevista:

O que significa a liberação do pertuzumabe para o tratamento do câncer de mama no Brasil? É uma forma de ampliar o acesso com um medicamento similar ou existe algum avanço no tratamento em relação ao que já é ofertado?

A aprovação representa uma notícia importante para as pacientes brasileiras, principalmente pela possibilidade de ampliar o acesso a um tratamento que já demonstrou benefícios significativos no câncer de mama. É importante esclarecer que não estamos falando de uma molécula nova, mas de uma versão biossimilar de um medicamento já utilizado na oncologia, o pertuzumabe, comercializado originalmente como Perjeta. O pertuzumabe já faz parte do tratamento de pacientes com câncer de mama HER2-positivo, um subtipo que representa aproximadamente 15% a 20% dos casos e que costuma apresentar comportamento mais agressivo. O novo medicamento, chamado Hertuzo, demonstrou elevada similaridade ao produto de referência em eficácia, segurança e qualidade, conforme avaliação da Anvisa. Portanto, o principal avanço não é uma eficácia superior à do tratamento existente, mas a possibilidade de aumentar a concorrência, reduzir custos e permitir que mais mulheres tenham acesso a uma terapia eficaz. Na prática, o grande benefício potencial é democratizar o acesso a um tratamento que já salva vidas.

O impacto será mais sentido na rede pública ou na privada? Ou em ambas?

O impacto poderá ocorrer nas duas redes, mas acredito que o maior potencial de transformação esteja na saúde pública. Na rede privada, o pertuzumabe original já é utilizado há vários anos. A chegada de um biossimilar poderá aumentar a concorrência e reduzir os custos para operadoras e instituições. No SUS, onde existem limitações orçamentárias e diferenças no acesso a medicamentos oncológicos, a possibilidade de adquirir tratamentos por preços menores pode beneficiar um número maior de pacientes. Entretanto, precisamos fazer uma distinção importante: a aprovação pela Anvisa não significa que o medicamento estará automaticamente disponível no SUS. Para isso, são necessárias etapas adicionais, incluindo avaliações de incorporação, definição de financiamento e aquisição pelos serviços de saúde. O objetivo deve ser garantir que o acesso aos avanços da oncologia não dependa da condição financeira ou do tipo de assistência médica da paciente. Vale destacar que, em fevereiro de 2026, o Ministério da Saúde decidiu não incorporar o pertuzumabe para tratamento neoadjuvante do câncer de mama HER2-positivo inicial. A chegada de biossimilares poderá favorecer futuras reavaliações econômicas, mas não modifica automaticamente essa decisão.

A droga é usada em quais etapas e em quais pacientes? Como ela funciona?

O pertuzumabe é uma terapia-alvo utilizada especificamente em pacientes com câncer de mama HER2-positivo, ou seja, tumores que apresentam uma quantidade aumentada de uma proteína chamada HER2, responsável por estimular a multiplicação das células cancerígenas. O medicamento funciona bloqueando sinais que favorecem o crescimento tumoral. Geralmente, é associado ao trastuzumabe, outro anticorpo que atua sobre o mesmo receptor, mas em uma região diferente. Essa combinação proporciona um bloqueio mais completo da atividade do HER2. O tratamento pode ser utilizado em três situações principais:

Antes da cirurgia: em pacientes com tumores HER2-positivos de maior risco, para reduzir o tamanho da doença e aumentar as chances de resposta patológica completa.

em pacientes com tumores HER2-positivos de maior risco, para reduzir o tamanho da doença e aumentar as chances de resposta patológica completa. Depois da cirurgia: em pacientes selecionadas com maior risco de recorrência, para diminuir a possibilidade de retorno do câncer.

em pacientes selecionadas com maior risco de recorrência, para diminuir a possibilidade de retorno do câncer. Na doença metastática: em associação a outros medicamentos, com o objetivo de controlar a progressão tumoral e prolongar a sobrevida.

É importante ressaltar que o pertuzumabe não é indicado para todos os tipos de câncer de mama. Sua utilização depende das características biológicas do tumor, do estágio da doença e da avaliação individualizada pelo oncologista.

O processo de aprovação geralmente é acompanhado de reclamações por conta da morosidade. Por que é importante a liberação da Anvisa? No caso desse medicamento, como avalia o prazo para liberação?

A aprovação da Anvisa é uma etapa fundamental porque garante que os medicamentos disponibilizados no Brasil tenham sido submetidos a critérios rigorosos de qualidade, eficácia e segurança. Na oncologia, sabemos que o tempo é um fator importante. A demora no acesso a tratamentos eficazes pode comprometer as possibilidades terapêuticas e, em determinadas situações, o prognóstico dos pacientes. Entretanto, também precisamos compreender que a análise regulatória não pode abrir mão da segurança, especialmente quando estamos falando de medicamentos biológicos, cuja produção é complexa. No caso do Hertuzo, estamos diante de um biossimilar, e não de uma molécula inédita. Isso permite utilizar um processo de avaliação baseado na comparação científica com o medicamento original, evitando a repetição desnecessária de todas as etapas de desenvolvimento clínico. Considero positiva essa aprovação, porque demonstra a importância de mecanismos regulatórios que conciliem rigor científico e agilidade. Não é possível afirmar que houve demora excessiva nesse processo específico sem conhecer as datas de submissão, eventuais exigências técnicas e o período efetivo de análise. O grande desafio brasileiro não é apenas aprovar novos medicamentos, mas fazer com que eles cheguem efetivamente aos pacientes em tempo adequado.