Hertuzo poderá ser usado em casos iniciais e metastáticos - (crédito: Freepik)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro do Hertuzo (pertuzumabe) para o tratamento do câncer de mama. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (23/11) no Diário Oficial da União (DOU). O medicamento é indicado para pacientes com câncer de mama inicial ou metastático, em combinação com outros medicamentos.

Nos casos metastáticos, o tratamento deve ser associado a trastuzumabe e docetaxel e é destinado a pacientes com tumores HER2-positivos que ainda não receberam terapia específica para a doença. Para o câncer de mama inicial, o Hertuzo será utilizado com trastuzumabe e quimioterapia.

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O registro foi concedido como biossimilar do Perjeta, que também tem o pertuzumabe como princípio ativo. Segundo a Anvisa, a aprovação considera a comprovação de similaridade entre os produtos em relação à qualidade, segurança, eficácia e capacidade de provocar respostas do sistema imunológico.

A resolução também ampliou o uso do Imfinzi (durvalumabe) para adultos com câncer de bexiga músculo-invasivo que não podem ou não desejam receber quimioterapia à base de cisplatina. O medicamento será administrado com enfortumabe vedotina antes da cirurgia de retirada da bexiga e, depois do procedimento, continuará sendo utilizado isoladamente.