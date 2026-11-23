Astrônomos modelaram as características de um possível planeta oculto além de Netuno. Com simulações computacionais que reconstituem a massa, a gravidade e o trajeto desse corpo celeste, pesquisadores buscam explicar eventos nas regiões mais distantes do Sistema Solar. O periódico Monthly Notices of the Royal Astronomical Society publicou o estudo.
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Apelidado de "Planeta X2" (PX2), o mundo hipotético teria entre 1,5 e 2 vezes a massa da Terra. A órbita projetada fica centenas de vezes mais distante do Sol quando comparada ao trajeto terrestre.
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Diferenças teóricas e dinâmica orbital
O professor Patryk Sofia Lykawka, da Universidade do Sul de Queensland e vinculado à Universidade Kindai, no Japão, liderou a equipe. A proposta difere da hipótese do Planeta Nove, que prevê um corpo com massa substancialmente superior.
As simulações computacionais cobriram 4,5 bilhões de anos da evolução do Sistema Solar. O objetivo consistiu em verificar como a gravidade de um planeta afastado alteraria corpos transnetunianos gelados. No Cinturão de Kuiper, a maior parte desses objetos orbita entre 38 e 50 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Nas últimas duas décadas, cientistas notaram corpos com órbitas inclinadas e alongadas, caso de Sedna.
O modelo computacional revelou detalhes sobre a movimentação de PX2:
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semieixo maior de sua órbita elíptica entre 350 e 500 unidades astronômicas;
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distância de pelo menos 200 unidades astronômicas do Sol em seu ponto de maior aproximação;
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capacidade de separar corpos gelados da gravidade de Netuno ou inclinar trajetórias em ângulos elevados.
Uma unidade astronômica equivale à distância média entre a Terra e o Sol. Segundo Lykawka, encontrar um planeta oculto após décadas de mapeamento pode alterar a compreensão sobre a história do Sistema Solar.
Testes no Observatório Vera C. Rubin
A investigação atual retoma debates históricos. A busca de Percival Lowell pelo Planeta X impulsionou a descoberta de Plutão em 1930, astro que depois se mostrou pequeno demais para justificar anomalias orbitais observadas.
O teste definitivo para a teoria do PX2 depende de levantamentos modernos. O professor Jonti Horner, coautor do estudo pela Universidade do Sul de Queensland, destacou que o levantamento Legacy Survey of Space and Time, realizado pelo Observatório Vera C. Rubin, ajudará a avaliar as previsões e buscar pistas sobre esse novo planeta.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.