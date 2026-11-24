A imagem contrasta um cenário de declínio físico à esquerda com um de vitalidade à direita, ilustrando a importância da vitamina D, tema da pesquisa. - (crédito: Hannah Booke)

A presença de taxas reduzidas de vitamina D no inverno não indica necessariamente deficiência a longo prazo. No verão, contudo, esse mesmo resultado representa um sinal de alerta. Um estudo da Universidade de Uppsala analisou mais de 12 mil idosos na Suécia para verificar como essa oscilação afeta os riscos de fraturas e as taxas de mortalidade.

O nutriente exerce papel central na saúde óssea e na absorção de cálcio pelo organismo. A substância é obtida por alimentos e produzida quando a luz solar atinge a pele. No território sueco, a baixa exposição ao sol no inverno diminui as concentrações sanguíneas, enquanto os meses quentes recompõem as reservas corporais.

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Diferenças entre exames no verão e no inverno

Pesquisadores acompanharam mulheres e homens idosos por cerca de dez anos para determinar a época ideal de diagnóstico. Karl Michaëlsson, professor, e Hannah Brooke, docente do Departamento de Ciências Cirúrgicas, coordenaram a avaliação das amostras sanguíneas e o registro de fraturas e mortes.

A análise ajustou dados com base em características específicas dos voluntários: idade, sexo e tamanho corporal. Os resultados apontaram um padrão diferente conforme o período da coleta de sangue.

Brooke destacou que “descobrimos que pessoas com baixos níveis de vitamina D durante o verão apresentavam um risco aumentado tanto de fraturas quanto de morte. Essa relação persistiu mesmo quando levamos em consideração fatores como idade, sexo e tamanho corporal. No entanto, não observamos um aumento correspondente no risco entre pessoas que apresentavam baixos níveis de vitamina D quando testadas durante o inverno”.

Mesmo com a queda nos índices durante os meses frios, o organismo ainda pode recorrer à vitamina armazenada na época ensolarada. Uma medição baixa no inverno não comprova carência crônica. Em contrapartida, taxas reduzidas no verão sinalizam que o corpo enfrenta dificuldades para sustentar níveis adequados continuamente.

Segundo a docente, “o verão pode, portanto, ser uma época melhor para identificar pessoas com deficiência de vitamina D mais persistente”.

Impacto no uso de suplementos

Cerca de metade das mulheres idosas e de meia-idade nos Estados Unidos e em diversos países europeus ingere suplementos da substância. Ensaios clínicos randomizados anteriores, no entanto, não demonstraram proteção evidente dessas doses contra fraturas ou mortalidade.

Os autores indicam que testes anteriores falharam em identificar quais indivíduos tinham realmente deficiência prolongada e poderiam obter vantagens com o consumo de suplementos.

Michaëlsson afirmou que “precisamos realizar mais estudos com pessoas que apresentam baixos níveis de vitamina D durante o verão para investigar se elas, em particular, se beneficiam de suplementos. Nossos resultados não significam que todos devam fazer exames de vitamina D no verão, mas mostram que o momento da coleta de sangue pode ter um impacto significativo na interpretação dos resultados”.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.