Cientistas alertam que a redução das chuvas em regiões tropicais como a Amazônia pode intensificar incêndios florestais, agravar doenças respiratórias e afetar o abastecimento de água - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A temperatura média global ultrapassou, durante seis dias consecutivos, a marca de 2°C acima dos níveis pré-industriais, em uma sequência inédita de calor extremo. Segundo o jornal britânico The Guardian, os registros superaram os recordes anteriores e reforçaram a preocupação de cientistas com a possibilidade de aceleração do aquecimento global, impulsionado pelas emissões de gases de efeito estufa e pela atuação de um fenômeno El Niño excepcionalmente intenso.

O maior desvio foi registrado na segunda-feira (23/11), quando a temperatura média diária do planeta alcançou 2,24°C acima dos níveis observados entre 1850 e 1900, período utilizado como referência para medir o aquecimento global. A expectativa dos pesquisadores é de que os valores permaneçam elevados nos dias seguintes.

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Embora a marca de 2°C já tenha sido ultrapassada em novembro de 2023 e fevereiro de 2024, os episódios anteriores foram mais curtos e menos intensos. O recorde estabelecido em 2023, por exemplo, havia sido de 2,05°C acima da média pré-industrial.

Para Samantha Burgess, responsável pela estratégia climática do Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus, da União Europeia, a persistência dessas temperaturas mostra a dimensão das alterações já provocadas no clima do planeta.

"Temos observado temperaturas globais recordes persistindo por vários meses. Embora os dias individuais variem, temperaturas neste nível são um indicativo impressionante de quanto o clima aqueceu", afirmou ao jornal.

O pesquisador Zeke Hausfather, da organização científica Berkeley Earth, também chamou a atenção para a sucessão de máximas históricas. Ao comentar os novos dados ao The Guardian, resumiu a situação como "Mais um dia, mais um recorde global de temperatura".

O que significa ultrapassar os 2°C?

Apesar da gravidade dos registros, a sequência não significa que o planeta tenha ultrapassado definitivamente o limite estabelecido pelo Acordo de Paris. O tratado, firmado por quase 200 países em 2015, estabelece o compromisso de manter o aquecimento global bem abaixo de 2°C, com esforços para limitá-lo a 1,5°C em relação à era pré-industrial.

Essas metas consideram o aumento sustentado da temperatura ao longo de décadas, e não oscilações observadas durante alguns dias. Ainda assim, a frequência crescente de episódios extremos é apontada pelos cientistas como um sinal de que o planeta se aproxima de condições climáticas cada vez mais difíceis de controlar.

O cenário é agravado pela combinação de dois fatores. O primeiro é o aquecimento de longo prazo causado pelas atividades humanas, especialmente pela queima de carvão, petróleo e gás natural. O segundo é a ocorrência de um El Niño particularmente forte, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico equatorial, capaz de influenciar as temperaturas em diferentes regiões do mundo.

Segundo Burgess, um episódio de magnitude semelhante ocorreu na década de 1870 e esteve associado a uma crise de fome que provocou cerca de 50 milhões de mortes. Os pesquisadores esperam que o atual El Niño atinja sua intensidade máxima entre o fim deste ano e janeiro, embora seus efeitos possam continuar sendo sentidos nos meses seguintes.

A preocupação também envolve a capacidade dos ecossistemas de absorver parte do dióxido de carbono presente na atmosfera. De acordo com o Serviço Meteorológico do Reino Unido (Met Office), períodos de seca prejudicam o crescimento da vegetação tropical, reduzindo a retirada natural desse gás e contribuindo para o agravamento das mudanças climáticas.

Calor extremo amplia riscos à população

As consequências do aquecimento global já aparecem no aumento da intensidade e da gravidade de eventos climáticos extremos. Durante o verão europeu deste ano, as temperaturas elevadas estiveram associadas à morte de mais de 50 mil pessoas na União Europeia e de aproximadamente 5 mil no Reino Unido.

Além dos impactos sobre a saúde, as ondas de calor comprometeram serviços públicos e estruturas urbanas. Estradas sofreram danos, linhas ferroviárias apresentaram deformações, escolas interromperam atividades e hospitais enfrentaram dificuldades para atender à demanda.

Burgess alertou que a infraestrutura atual já apresenta limitações diante das temperaturas registradas e precisará passar por adaptações para enfrentar um clima mais quente.

"Nossa infraestrutura está mal adaptada ao nosso clima atual. Já estamos enfrentando dificuldades e vimos isso neste verão", declarou a especialista.

As mudanças também representam riscos para regiões tropicais, onde a intensificação das secas pode favorecer incêndios florestais, afetar os ecossistemas e comprometer o abastecimento de água e alimentos.

O pesquisador Betts destacou especialmente a vulnerabilidade da Amazônia, onde a redução das chuvas pode desencadear consequências ambientais e sanitárias.

"Os impactos imediatos das secas em locais como a Amazônia podem ser severos, levando a incêndios florestais com graves impactos na saúde humana devido à poluição da fumaça, além de danificar os ecossistemas", explicou.

A sucessão de recordes ocorre após a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP31), realizada em Antalya, na Turquia. Diante dos resultados do encontro, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para os sinais de aceleração do aquecimento global.

Para os especialistas, os governos enfrentam dois desafios simultâneos: adaptar cidades e serviços públicos a temperaturas mais extremas e acelerar a redução das emissões de gases de efeito estufa. Sem uma diminuição consistente da dependência dos combustíveis fósseis, a tendência é de que episódios de calor hoje considerados excepcionais se tornem cada vez mais frequentes.