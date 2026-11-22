O alcance dos acordos climáticos se mede depois da conferência, quando os governos decidem quais fontes de energia financiar, quais empreendimentos licenciar, como proteger florestas e populações vulneráveis - (crédito: maurenilson)

Carlos Bocuhy — presidente do Proam (Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental)

Enquanto líderes se reuniam na COP31 na Turquia, o Pará decretou situação de emergência ambiental e climática por causa da estiagem severa e do risco de incêndios florestais. No Amazonas, 50 dos 62 municípios estão em situação de emergência, e a seca já atingiu mais de 161 mil famílias.

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O alcance dos acordos climáticos se mede depois da conferência, quando os governos decidem quais fontes de energia financiar, quais empreendimentos licenciar, como proteger florestas e populações vulneráveis. Se um governo promete reduzir emissões e continua a subsidiar combustíveis fósseis ou a aumentar sua exploração, as promessas viram apenas engodo de saliva e papel.

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Desde o Acordo de Paris, as COPs estabeleceram regras para acompanhar emissões, elevaram metas de financiamento e aprovaram a transição para longe dos combustíveis fósseis. Ainda assim, segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), mesmo que os países cumpram integralmente suas metas nacionais atuais, o mundo caminha para cerca de 2,6 °C de aquecimento neste século.

Essa responsabilidade não pode ser ignorada. Em Antália, seis dos sete chefes de Estado do G7 estiveram ausentes da cúpula de líderes. Essa ausência soma 40% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial. Com a ausência de Xi Jinping, da China, essa parcela chega a quase 57%.

A presença e postura dos líderes sinaliza fortemente para o mercado. De outro lado, a presença do lobby fóssil dá a medida das pressões em jogo. A coalizão Kick Big Polluters Out identificou 1.602 pessoas ligadas a esses interesses entre os credenciados da COP31.

Por que governos que conhecem as consequências do aquecimento continuam a adiar decisões? A psicologia comportamental chama de viés do presente a tendência de dar mais peso a ganhos imediatos do que às consequências futuras. Rever um subsídio tem custo político agora, mas os danos de mantê-lo se acumulam e recaem sobre as populações, principalmente as mais vulneráveis.

Uma decisão recente da Suprema Corte da Noruega mostra como as instituições podem enfrentar esse viés do presente. Em 13 de novembro, a Corte declarou inválidas as aprovações de três projetos de petróleo e gás no Mar do Norte. A avaliação havia deixado de considerar as emissões geradas pela queima dos combustíveis extraídos. O petróleo pode ser produzido num país e queimado em outro. Suas emissões afetam o mesmo sistema climático.

A percepção dessa interdependência é o que o astronauta Ron Garan descreve em The orbital perspective. Vista da Estação Espacial Internacional, a atmosfera é uma película tênue em torno da Terra, permitindo avaliar sua vulnerabilidade.

Do solo, podemos chegar à mesma compreensão examinando aquilo de que dependemos, em processo de transcendência ecológica: a mudança de percepção que ocorre quando reconhecemos nossas sociedades e economias como parte de um sistema vivo que continuamente transformamos.

Uma floresta pode parecer como mero estoque de madeira ou área disponível para cultivo. Mas ela regula o clima, protege o solo, participa dos ciclos da chuva dos quais dependem cidades e lavouras. Quando essas funções ficam fora da avaliação, a destruição pode parecer um bom negócio quando se ignora as condições naturais que sustentam a própria atividade econômica. A pergunta é quanto mudaria o destino dessa floresta se a segurança hídrica e a saúde de quem vive além de seus limites tivessem o devido peso na decisão.

A educação ambiental e a comunicação pública podem tornar visíveis essas relações. As instituições de Estado, os órgãos de controle e a população podem fazer com que diretrizes de sustentabilidade pesem nas decisões, da autorização de um projeto de petróleo ao planejamento do uso da terra.

As COPs devem ser julgadas quando as delegações voltam para casa. Cada vez que um governo privilegia o ganho imediato e deixa o custo climático fora da decisão, transfere para o futuro de nossas crianças a conta de sua escolha.



