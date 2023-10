Luísa Sonza decepciona contratantes e tem show cancelado

Luísa Sonza reúne mais de 30 milhões de seguidores em suas redes sociais. Contudo, o número expressivo de pessoas que a acompanha nas redes aparentemente não chega nem perto da realidade da artista nos palcos do país. Ocorre que Luísa decepcionou um de seus contratantes e acabou tendo um de seus shows cancelado por falta de público.

De acordo com o jornalista Matheus Baldi, a apresentação em questão aconteceria em Campina Grande, na Paraíba. Mas, devido à baixa demanda na procura por compra de ingressos, a organização precisou cancelar o evento, que estava previsto para acontecer no dia 24 de novembro.

Ainda segundo a publicação, uma fonte afirmou que a surpresa negativa desencadeou uma série de reuniões entre os contratantes. Para quem já havia comprado ingresso, a empresa por trás do evento oferece o direito a troca ou reembolso do valor pago.

Apesar do cancelamento do show em Campina Grande, a apresentação da cantora em João Pessoa, no dia 26, foi mantida.



Lançamento e separação

Recentemente, Luísa Sonza lançou seu novo EP, "Escândalo Íntimo", que estreou quebrando recordes nas plataformas de músicas. Além disso, a cantora explodiu nas paradas musicais com a faixa "Chico", canção que compôs em homenagem ao seu então namorado, Chico Moedas.

Mas, após descobrir que foi traída pelo influenciador e confirmar a traição em rede nacional, Luísa adaptou a letra da música. Em vez de "Chico se tu me quiseres", passou a cantar "Se acaso me quiseres" em todos os seus show pelo Brasil.