Yasmin Brunet rebate ataque de Nakagima e cita machismo

Yasmin Brunet não se calou diante da alfinetada que recebeu do surfista Flávio Nakagima, que vem a ser ex-amigo de seu ex-marido, o também surfista Gabriel Medina. Após o rapaz insinuar que a modelo seria "rodada" por ficar com diversos cantores após se separar do ex, a loira divulgou um comunicado nas redes sociais pedindo respeito.

"Frequentemente venho sendo alvo de Flávio Nakagima com opiniões machistas e ofensivas, em razão de notícias veiculadas na mídia. A opinião dele pouco me importa, mas me entristece saber que, em pleno 2023, mulheres sejam julgadas por suas opções e escolhas", começou falando Yasmin Brunet.

Na sequência, ela cita o quanto este tipo de comportamento é um retrocesso para a luta das mulheres. "Sou uma mulher independente e livre para fazer o que quiser - ou me relacionar com quem quiser. Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito", completou a modelo.

A alfinetada

Ao que tudo indica, o surfista Flávio Nakagima, ex-amigo de Gabriel Medina, ainda guarda mágoas de Yasmin Brunet. Para quem não lembra, o rapaz se afastou de Medina na época em que ele era casado com a modelo. E após começar a circular a informação de que Yasmin estaria vivendo um affair com o cantor MC Daniel, Nakagima tratou de soltar uma direta para a loira.

"Essa aí está mais no palco que os cantores. Xamã, Ret, Luan, Daniel. Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral. Ai ai", debochou o surfista, sobre os comentários de Yasmin que fizeram Gabriel Medina se afastar dele, na época em que ambos formavam um casal.