Atriz Carol Bresolin faz balanço da carreira e revela planos para o futuro

A atriz Carol Bresolin, de 30 anos, intérprete da Ashira na novela "Reis", exibida pela Record TV, tem feito sucesso na televisão com a sua personagem na trama. Em entrevista à coluna Mariana Morais, ela revela detalhes da carreira, a paixão pela dramaturgia e como concilia as gravações com a vida de influenciadora nas redes sociais.

Neste ano, Carol lançou dois filmes nos cinemas, gravou o primeiro longa como protagonista, mudou-se para o Rio de Janeiro e voltou à TV com a série ‘Reis’. Para ela, o momento é de foco, estudo, felicidade e paixão pela arte.

“Estou muito feliz com tudo o que vem acontecendo na minha vida. Sempre fui apaixonada pela dramaturgia e estar em tantos projetos incríveis faz meus olhos brilharem. Sinto que chegou o momento de focar ainda mais nisso e, claro, continuar estudando cada vez mais”, diz.

A artista relembra o trabalho com a também atriz Glória Pires, um dos grandes nomes das novelas brasileiras e uma de suas maiores referências na dramaturgia. “Minha maior referência, sem dúvida, é a Glória Pires. Tive a oportunidade de trabalhar com ela no meu primeiro filme e minha admiração só aumentou. Glória é uma das artistas mais humildes que conheci e cada minuto ao lado dela te faz compreender o porquê de ela ser o sucesso que é”, conta Carol.

Além da atuação, Bresolin divide os estúdios com a carreira de influenciadora na internet. Com mais de 20 milhões de seguidores em seus perfis nas redes sociais, ela diz como tem administrado o tempo para conciliar as duas atividades.

“Estou me dividindo em várias", brinca ela. “Normalmente deixo alguns conteúdos para as redes sociais roteirizados e quando chego em casa das gravações da série Reis, eu gravo. Não tenho conseguido ficar tão focada como eu gostaria e postar na mesma frequência que eu postava antes, mas entendo que é uma nova fase da minha vida e estou feliz com isso”, diz.

Por fim, Carol Bresolin conta que deseja ficar no Rio de Janeiro por conta das oportunidades de trabalho, e que deseja criar um quadro para seu canal no YouTube. “Pretendo ficar pelo Rio de Janeiro e estudar ainda mais. Acredito que estar no Rio nesse momento abre muitas portas para chegar aos meus objetivos. Junto a isso, quero voltar a postar com mais frequência nas redes sociais, principalmente no YouTube. Penso em realizar o quadro mais conhecido do meu canal, na versão Rio de Janeiro”, finaliza a atriz.