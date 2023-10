Karoline Lima abre o coração sobre fase solteira e deixa aviso

A influenciadora digital, Karoline Lima está solteira desde o fim do relacionamento com o jogador Éder Militão, do Real Madrid, com quem teve a pequena Cecília, de 1 ano. Desde então, a loira já se envolveu com outras pessoas, como o também influenciador Gui Araújo, mas nenhuma dessas relações acabou vingando.

Em entrevista ao Bnews, a loira comentou sobre sua fase solteira e aproveitou para deixar um aviso ao seu futuro eleito. "Eu sou uma romântica. Eu tô na solteirice, mas se por acaso eu me apaixonar, estamos aí também, só não sei se vai ser fácil", avisou.

Ela, que constantemente vira alvo de ataques nas redes sociais por deixar a filha em casa para trabalhar em eventos, ou até mesmo curtir festas, falou sobre os comentários negativos que recebe. "Não me afeta mais hoje em dia. Eu já tomei isso como um exemplo, pois vejo muitas mães que gostam de sair e de se cuidar e têm medo desse julgamento. Eu acho que vou meio que abrindo as portas. Dá pra se cuidar, dá pra curtir. Dá pra conciliar tudo. É equilíbrio", afirmou Karol.