Filha de Bela Gil fala de sua sexualidade: "Uma grande sapata"

Bela Gil surpreendeu os seguidores, nesta quinta-feira (26/10), ao compartilhar o print de uma conversa privada com a filha, Flor Gil, no WhatsApp. Nela, a adolescente de 15 anos conversa com a mãe sobre sua orientação sexual. Inicialmente, Flor compartilha um print de um post seu na rede X, no qual ela diz que se sente ofendida por ser chamada de hétero.

Na sequência, ela pede a opinião da apresentadora sobre repostar a publicação em seus stories do Instagram. Bela Gil então responde que, se ela sentir que deve, então sim. A irmã de Preta Gil ainda questiona se a filha é pansexual.

Mas, Flor Gil responde explicando que acredita ser homossexual. "Acho que não, mami. Acho que na real mesmo, fora as zoeiras, eu sou uma grande sapata. Você tem uma filha bem gay (risos)", avisou Flor. E Bela, ao compartilhar a conversa das duas, demonstrou estar feliz com a escolha da filha. "É orgulho que fala?", escreveu a mãe da jovem.

Flor Gil é filha de Bela Gil com o empresário e designer João Paulo Demasi. A jovem foi a primeira neta de Gilberto Gil, já que até o nascimento dela, o cantor tinha apenas netos. Neste mês de setembro, Flor completou 15 anos e ganhou uma linda declaração do avô famoso.

"Hoje é dia da primeira neta da família, que nos orgulha a cada passo dado. Pudemos dar o famoso grito de parabéns da Família Gil ontem, nesse lugar que ela também escolheu: o palco. Na despedida do #NósAGente, projeto que ela viveu com tanta intensidade, comemoramos os 15 anos de Flor Gil Demasi", escreveu o artista.

Bela Gil mostra conversa com a filha Flor sobre sexualidade (foto: Reprodução Instagram)