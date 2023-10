O anúncio da morte da fotógrafa Ingryd Alves, nesta quinta-feira (26/10), deixou a web em choque. O motivo? Há poucos dias a profissional fez o ensaio new born da pequena Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi e, na noite da quarta-feira (25), estava comemorando a oportunidade de ter seu trabalho reconhecido internacionalmente, já que teve seu nome na primeira foto do ensaio divulgada por Biancardi.

Mas, os seguidores de Ingryd acabaram sendo surpreendidos com uma nota de pesar, informando sobre a morte dela e que a causa foi um mal súbito, por volta das 5h de ontem. Mas, o que chamou a atenção foi a sequência de stories publicada pela fotógrafa antes de morrer. Em uma das publicações, ela compartilhou uma mensagem enviada por uma de suas admiradoras. O áudio da seguidora de Ingryd intrigou a todos, pois parecia um "presságio" sobre o que estava por vir.

“Eu sou uma seguidora sua já tem um tempo. Eu não sei por que, mas eu acordei duas vezes na madrugada e Deus me incomodou pra orar. Toda vez que eu levantava, eu via você na minha mente, a sua imagem. E eu via você em vários sites, em várias publicações, em vários lugares sendo conhecida pelo trabalho que você faz”, disse a seguidora.

Horas depois da divulgação deste áudio, o nome de Ingryd saiu em diversas páginas e sites que cobrem a vida das celebridades, por conta de sua morte precoce. Diversos internautas lamentaram a trágica partida da profissional, que estava entrando, naquele momento, na melhor fase de sua carreira.

Antes de ir dormir, naquela mesma noite, Ingryd deixou um último recado antes de falecer. “Amanhã estou de volta, se Deus quiser, pra compartilhar nosso dia com vocês”. No entanto, por volta das 5h ela não resistiu ao mal súbito e veio a óbito, aos 28 anos. “Apesar de todos os esforços médicos durante duas horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu”, diz o comunicado publicado pela família da fotógrafa.

Velório e sepultamento

O velório de Ingryd Alves começou às 9h da manhã desta sexta-feira (27), no Cemitério Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo. O sepultamento está marcado para as 14h30. A família proibiu o uso de celular no local e pediu que todos vistam rosa na despedida da fotógrafa.