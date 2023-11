Casimiro nega que Chico Moedas esteja cotado para o BBB 24

Amigo de Chico Moedas, o influenciador Casimiro usou as redes sociais para negar que o ex de Luísa Sonza esteja cotado para entrar no BBB 24. Ele deixou dois comentários na publicação feita pela página Garotx do Blog, que repercutia a notícia. Casimiro aproveitou para desabafar sobre o assunto.

"Muito fod4 que vocês inventam uma mentira, espalham a parada e as pessoas ficam xingando o moleque por uma parada que não vai acontecer e vocês ficam alimentando isso", disse ele, ao defender o amigo dos ataques que começou a receber por conta do suposto convite para o reality da TV Globo.

Chico Moedas, por sua vez, segue afastado das redes desde que teve a traição à Luísa Sonza exposta pela própria cantora em rede nacional, e não apareceu nem mesmo para negar a informação sobre supostamente ter aceitado o convite para estar o "Camarote" do BBB 24.

O comentário de Casimiro defendendo Chico Moedas dividiu opiniões na web. Uns criticaram a postura dele e citaram os ataques sofridos por Luísa Sonza quando foi acusada de trair o ex-marido, Whindersson Nunes, fato que foi negado pelo casal, na época.

"Engraçado, a mesma coisa acontece há anos com a Luísa, inventam coisas sobre ela. Juram que é verdade e a menina é massacrada de todas as formas possíveis", lembrou. "Não sabia q o Casimiro tinha um filho", debochou mais uma.