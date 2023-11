Saiba os procedimentos dos famosos que transformaram o sorriso

Um sorriso desarmonioso pode diminuir a autoestima de uma pessoa e até fazê-la perder oportunidades profissionais, caso trabalhe com a imagem. Com o avanço tecnológico da odontologia, técnicas foram criadas para os dentes ficarem cada vez mais em harmonia com o rosto.



E diversos famosos passaram por tratamentos para transformar os seus sorrisos. O especialista Adriano Medrado listou cinco deles e revelou quais procedimentos essas celebridades passaram para transformar o visual para melhor.

Belo

Quem acompanha a carreira de Belo há bastante tempo sabe que a mudança no sorriso do cantor foi uma grande transformação no seu visual. "O protocolo inicial foi a limpeza dos dentes, seguido de um tratamento para gengivite e cuidados com a estrutura óssea. Logo depois, foram implantadas coroas de porcelana, fabricadas com a ajuda da tecnologia, que conferiram a uniformidade no formato, tamanho e cor dos dentes do artista. Todo o processo durou apenas 5 dias", contou o profissional.

Ronaldinho Gaúcho

O ex-jogador era um dos dentuços mais famosos do mundo. Mas ele deu um trato no visual em 2013, e ficou com um sorriso de celebridade. "O craque fez uma cirurgia que redesenhou sua gengiva superior. Isso tornou os dentes de cima mais expostos, trazendo mais harmonia ao rosto. Para finalizar, os dentes foram levemente desgastados para receberem as lentes de contato dentais, que deram um formato muito mais bonito para os dentes", explicou Adriano Medrado.

Glória Pires

Quem assistiu as novelas que Glória Pires participou na sua juventude verá que a atriz tinha o sorriso com muita gengiva à mostra. "Ela passou por uma cirurgia gengival, que alongou os dentes. Além disso, os dentes ligeiramente separados foram corrigidos por lâminas de porcelana", contou o profissional.

Cristiano Ronaldo

Além de um grande craque, o português chama a atenção pela beleza. Mas nem sempre o jogador teve dentes perfeitos. "O sorriso bonito foi conquistado com a aplicação das facetas de porcelana, uma solução rápida para quem deseja melhorar o alinhamento e a forma dental", diz Medrado.

Veja o antes e depois de cada um: