Latino celebra 30 anos de carreira e resgata o funk melody em novo single

Para celebrar 30 anos de carreira, Latino lançou, nesta sexta-feira (10/11), seu mais novo single “Receba” (Love Meu) em todas as plataformas digitais. A música resgata o funk melody do início da trajetória do cantor, em uma mistura inusitada com o trap da nova geração, trazendo uma mensagem de positividade e otimismo.

O single é mais uma composição de Latino em parceria com seu fiel produtor Juan Labarca, e reconecta o artista às suas raízes com o funk, aproximação essa que já vinha ocorrendo desde o lançamento do remix de "Sexy Tango", em agosto deste ano.

Celebrando suas três décadas de sucesso, o cantor reforça o gênero funk melody (Miami Bass Funk dos anos 80/90) como um dos elementos principais na construção de sua carreira. E antenado às tendências de mercado, ele continua inovando em seus lançamentos e dá à “Receba” (Love Meu) uma pitadinha do trap da nova geração da música urbana.

“É uma música alto astral, na ‘vibe’ de celebração que é minha marca registrada já há muitos anos. A letra fala sobre o firmamento de um relacionamento amoroso a despeito dos julgamentos e ‘torcidas’ contra”, explicou Latino, que de maneira descontraída, expressa sua gratidão a Deus por ter encontrado esse amor e celebra esse momento especial.