Ex-Power Couple relata omissão da polícia após pânico em loft alugado

Nesta quinta-feira (9/11), a ex-Power Couple Karoline Menezes usou as redes sociais para revelar que, sem querer, acabou descobrindo uma passagem secreta no quarto do loft que alugou em São Paulo. A passagem fica atrás de uma estante e sai direto em outro quarto, que acaba sendo interligado com o espaço onde ela estava hospedada.

Assustada com a descoberta, Karol, que foi casada com o ator Mussunzinho, relatou ter visto um homem desconhecido neste outro quarto e acabou entrando em pânico com a situação, já que a passagem secreta estava destrancada e ela não sabia como bloqueá-la.

Karoline contou que estava em São Paulo para se despedir de sua ex-colega de confinamento no "Power Couple", Luana Andrade, que morreu após complicações de uma cirurgia plástica. Ao colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a empresária contou que rapidamente trocou de local após a descoberta da passagem secreta, além de ter chamado a polícia.

"Foi um caos. Horrível. Ninguém soube me explicar o que era aquilo, mas tenho certeza que era um anfitrião que estava lá", disse. Ainda de acordo com Karoline Menezes, a recepção do hotel não encontrou nos registros o hóspede que estava no outro quarto. Contudo, logo apareceu um rapaz afirmando que não tinha conhecimento da integração entre os dois quartos e que havia fechado negócio na plataforma Airbnb. "Toda uma história que eu não caí e exigi que me deixassem ir embora e reembolsassem o dinheiro", concluiu.

Karol disse que não conseguiu registrar boletim de ocorrência no momento em que tudo aconteceu, pois estava desorientada. Segundo ela, somente na noite desta quinta-feira (9) foi feito o registro on-line. A empresária garantiu que levará o caso adiante e irá adotar as medidas cabíveis, principalmente porque não foi amparada pela polícia. "Policial me deu zero assistência", lamentou.