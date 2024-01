Rodriguinho entrou no BBB24 colecionando dívidas; Saiba quais

O cantor Rodriguinho foi um dos "Camarotes" confirmados no "BBB 24", nesta sexta-feira (5). O artista, que teve seu auge no cenário musical como vocalista do grupo "Os Travessos", entra no reality, nesta segunda-feira (8), colecionando dívidas.

Segundo informações do portal Em Off, o pagodeiro responde a uma ação na Justiça por não ter quitado despesas de um imóvel alugado em São Paulo. De acordo com os autos do processo, que foi aberto por uma seguradora, o pagodeiro firmou contrato com uma locadora em 2021, e no acordo, o imóvel seria alugado por Rodriguinho por 36 meses: (De outubro de 2021 a outubro de 2024).

Contudo, o cantor honrou com o valor do aluguel por cerca de um ano (entre outubro de 2021 a outubro de 2022), e a partir de novembro daquele mesmo ano, deixou de cumprir o combinado. Além da dívida do aluguel, o músico teria deixado de pagar as taxas do imóvel, como seguro fiança e IPTU.

A seguradora que acionou Rodriguinho na Justiça também alegou que o imóvel foi destruído pelo artista. Além disso, ele ainda recebeu uma multa por quebra de contrato. Assim, a empresa pede uma indenização de R$81.138,73 como montante total da dívida. Mas quem pensa que acabou, está enganado.

Rodriguinho também teve um débito de IPVA exposto, após ser confirmado oficialmente no "BBB 24". A dívida se estende desde 2018 e o valor total a ser quitado ao Estado de São Paulo é de R$ 54.082,57. Que situação...