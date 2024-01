Virginia e mulher de Pedro Leonardo surgem juntas após treta

Virginia Fonseca surpreendeu quem a acompanha nas redes sociais, após aparecer em uma foto de sua concunhada, Thais Gebelein, que vem a ser mulher de Pedro Leonardo, filho primogênito do cantor Leonardo. A surpresa dos seguidores se deu pelo fato de que as duas, até onde era de conhecimento público, não se bicavam, após algumas polêmicas nas redes sociais.

A foto, publicada por Thais em suas redes sociais, foi tirada na fazenda Talismã, que pertence ao sogro famoso. Na legenda da imagem em que ambas aparecem de biquíni, Thais escreveu: "Pra acalmar o coração de vocês".

Mas, parece que os seguidores não compraram muito bem a publicação e não acreditaram muito que esteja tudo em paz entre ambas. "Se foto significasse alguma coisa", debochou uma internauta. "Como assim acalmar o coração?", questionou outra. Mas, também teve quem acreditasse que, na verdade, nunca houve qualquer rixa entre elas. "Povo fica criando rivalidade onde claramente não existe, não tem o que fazer, dá nisso", afirmou uma terceira.

A briga

O público começou a notar um certo afastamento entre as duas, após Virginia inaugurar sua própria agência de influenciadores digitais, a Talismã Digital. Contudo, outras influenciadoras da família, como Thais e a Jessica Beatriz, filha do Leonardo e cunhada das duas, teriam ficado chateadas por não terem sido convidadas para integrar o casting de agenciados da empresa.

Após receber muitas perguntas sobre sua relação com Virginia, Thais Gebelein chegou a responder sobre o assunto nas redes sociais. “Gente, eu prometi que não ia mais responder isso e sempre pulo essas perguntas, mas vocês se incomodam tanto, todo o tempo, [são] muitas perguntas sobre isso. Porém, vocês questionam o lado errado”, começou falando.

Na sequência, ela confirmou, mesmo que indiretamente, o seu descontentamento com a mulher de Zé Felipe por não apoiar seu trabalho como influenciadora. “Perguntem para ela, porque eu acho ela incrível, linda, batalhadora, não tenho o que falar, agora eu não vou chegar para ela e pedir: me filma? Me reposta? Me ajuda? Concordam que é chato. Se coloquem no meu lugar”, disse Thais Gebelein.