Léo Pereira é flagrado curtindo praia no Rio com ex de Militão

A fila não anda, ela capota para o jogador Léo Pereira, do Flamengo. O zagueiro rubro-negro foi flagrado curtindo uma praia ao lado da influenciadora digital, Karoline Lima. A loira vem a ser ex-mulher e mãe da filha do também Zagueiro, Éder Militão, do Real Madrid.

Karol não fez questão de esconder que foi até o Rio de Janeiro para se encontrar com o craque. Ela, inclusive, chegou a posar usando a uma blusa do Flamengo. Além disso, também compartilhou com os seguidores que ganhou uma caixa de rosas vermelhas logo que chegou ao Rio.

O romance entre os dois começou ainda na virada do ano, durante o Réveillon de Pernambuco. Na ocasião, os dois foram flagrados juntos no maior clima de romance, tipo casal mesmo. Eles até posaram juntinhos para uma foto entre as demais pessoas que os acompanhavam no evento. Vale lembrar que, até o momento, nem Karol e nem Léo Pereira se manifestaram publicamente sobre o affair.

Troca de ex

Enquanto Léo Pereira vive um romance com a ex de Militão, o zagueiro do Real Madrid simplesmente engatou um affair com a ex-mulher do zagueiro rubro-negro, a Tainá Castro. Os dois também começaram a se envolver durante o Réveillon.

Segundo a página Segue a Cami, no Instagram, Tainá também estava no Réveillon em Pernambuco, mas acabou indo embora ao descobrir que o ex havia feito a fila andar com Karoline Lima. E, sim, caro leitor, a moça acabou viajando direto para o Réveillon em Alagoas, justamente onde estava Militão. De lá pra cá, eles passaram a se seguir nas redes sociais e o romance vem sendo especulado. Nenhum dos dois se pronunciou para negar os rumores.

Términos

Léo e Tainá se separaram em setembro do ano passado, mas vinham mantendo uma boa relação por causa dos filhos. O jogador, inclusive, chegou a compartilhar uma foto ao lado da ex e dos filhos no Natal, mas após ficar com Karoline Lima, acabou apagando o registro de suas redes sociais.

Já Éder Militão e a influenciadora digital, Karoline Lima, se separaram em julho de 2022. Os dois esperaram o nascimento da primeira filha deles, Cecília, hoje com 1 ano, para tomarem a decisão de colocar um fim na relação e anunciar a novidade publicamente.