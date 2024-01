Yasmin Brunet se revolta e detona Maycon

Após Yasmin Brunet ser indicada ao primeiro paredão do BBB 24 com cinco votos da casa, Maycon e ela trocaram farpas. Além de se mostrar decepcionada com o voto do parceiro de jogo, a modelo deixou um recado aos colegas de confinamento e afirmou que deseja que ele saia do programa.

No entanto, logo depois da votação, Maycon tentou justificar o voto afirmando que tem boletos para pagar fora da casa, assim como ela: “Tu tens seus boletos, igual eu tenho os meus. Tu tens os seus privilégios assim como eu tenho os meus privilégios”. Contudo, a jovem não engoliu e não gostou de ter sido indicada para a primeira berlinda.

Mas a justificativa do rapaz não colou e a modelo desabafou com Isabelle: "Eu quero que o Maycon saia. Depois vem me pedir pra ajudar ele quando eu sair daqui! Tomar no c*! Juro! Tô pu*! O desaforo! Me bota no primeiro paredão e ainda fala que quando sair vai cozinhar pra mim! Enfia no teu c, cara**!", afirmou Yasmin Brunet após encerrar o programa ao vivo.

Em seguida, longe de Yasmin Brunet, Maycon também conversou com os aliados afirmando que não tem medo de estar no paredão com a influenciadora e deixou claro que ele também tem seus seguidores. "Yasmin tem o público dela. Pode não ser do BBB, mas tem o público dela! Eu tenho milhões de alunos e sou a Tia da Merenda!"

Yasmin Brunet promete jogar sujo

Já no final desta madrugada, a loira afirmou que os participantes colocaram ela no paredão devido às polêmicas que ela tem na internet e que vai começar começar a jogar baixo. "Ele [Maycon] está aproveitando o ódio que as pessoas [sentem] [...] Eu não jogaria baixo assim, mas agora eu vou. Vou jogar subterrânea", diz modelo.

eu sabia que a Yasmin não iria aguentar e iria ativar o modo FODASE, ela tem tanto potencial.#BBB24 #BBBB24



pic.twitter.com/OqODGXcY34

— Carlos Henry (@uaicarloshenry) January 10, 2024