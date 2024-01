Taís Araujo passa mal e é internada às pressas

No início desta semana, Taís Araujo levou um susto, após passar mal e ir parar no hospital. A atriz deu entrada no Sírio-Libanês com dores, e o diagnóstico divulgado pelos médicos surpreendeu.

A internação da atriz e apresentadora aconteceu em decorrência de uma hérnia de disco lombar aguda. Taís Araujo precisou ser submetida a um "procedimento minimamente invasivo com alívio dos sintomas" e já apresenta boa evolução clínica. Inclusive, ela teve alta nesta quarta-feira (10).

Entretanto, Taís deve continuar com o tratamento em casa. Devido à internação às pressas, a artista acabou sendo afastada das primeiras gravações do "The Masked Singer Brasil", da Globo, no qual é uma das juradas.

Afastamento da Globo

De acordo com a Folha de São Paulo, a apresentadora não deve ser substituída durante sua ausência no programa e, provavelmente, começará a aparecer nos episódios que vão ao ar em fevereiro.

Ela ficará de fora dos três primeiros episódios do reality, que tem previsão de estreia no próximo dia 21, com apresentação de Ivete Sangalo. Segundo a Globo, Taís deve retornar às gravações na próxima semana.

Sobre a hérnia de disco

Os sintomas da hérnia de disco são bastante limitantes e restritivos, impedindo, assim, a realização de atividades diárias. Os dois fatores mais importantes que estão associados às lesões na coluna são o sedentarismo e a má postura. Essa doença costuma atingir a população mais jovem, com idades entre 20 e 40 anos.