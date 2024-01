Kamila Simioni denuncia o ex após ser ameaçada de morte

A ex-Fazenda Kamila Simioni denunciou o ex-marido na última semana por ameaças de morte, em Belo Horizonte, Minas Gerais. A informação foi confirmada pela Polícia Civil que esclareceu, contudo, que ela já prestou depoimento e que uma investigação foi aberta para apurar os fatos.

Segundo informações da jornalista Fabíola Reipert, do portal R7, nesta quarta-feira (10), a ex-peoa iria procurarar a Corregedoria para tentar descobrir quem vazou a notícia do registro de ocorrência que está em segredo de Justiça.

Ainda de acordo com as informações, Simioni solicitou uma medida protetiva contra o ex-companheiro na delegacia especializada no atendimento à mulher de Belo Horizonte (MG). Entretanto, a assessoria de imprensa da influenciadora não falou sobre a denúncia, afirmou apenas que a ex-Fazenda quer descobrir quem vazou a denúncia.

Vale lembrar que Kamila foi um dos nomes mais pedidos pelo público para entrar em A Fazenda 15. No entanto, a participação da peoa surpreendeu o público. Simioni mostrou um lado mais sério e posturado e se aliou à Cariúcha, que foi cancelada na internet.

Inclusive, a ex-Fazenda foi responsável por inventar que a jornalista Rachel Sheherazade falou para a Cariúcha não cuspir, pois poderia "pegar alguma coisa". Após a repercussão, a apresentadora Adriane Galisteu se pronunciou e esclareceu que a fala verdadeira foi: "Não cospe em mim, você pode ser expulsa".