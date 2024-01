Letícia Cazarré diz que não vacina os filhos para Covid e gera polêmica

A stylist, Leticia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré está sendo duramente criticada nas redes sociais, após expor que os filhos não foram vacinados contra o COVID-19. A resposta foi dada enquanto ela respondia perguntas dos seguidores.



“Você não vacina seus filhos? Qual motivo?”, questionou uma seguidora. No entanto, Letícia Cazarré explicou que os filhos tomaram todas as vacinas, menos a do coronavírus: “Dou absolutamente todas as vacinas. Nunca dei a vacina do covid porque não acho que compense o risco à saúde deles”, afirmou a bióloga.



Nas redes sociais, o posicionamento da esposa de Juliano Cazarré dividiu opiniões. “Milhões de pessoas morreram por causa [falta] da vacina e ela me diz isso”, escreveu um internauta. Outro seguidor também criticou a resposta de Letícia: “Se ela soube que os riscos são os mesmos para todas as vacinas. Santa ignorância”.



No entanto, outras mães saíram em defesa e compartilharam que também não vacinaram os filhos: “Não dei no meu filho e também não tomei. Se fosse tão bom assim não estariam obrigando as pessoas a tomarem”, escreveu uma mulher. “Ela está certíssima! Não moro no Brasil e a pediatra da minha filha disse a mesma coisa. Pra quem não sabe e diz que ela é ignorante deveria ler a bula da vacina”, pontuou outra mãe.



Vale ressaltar que Letícia Cazarré tem cinco filhos, três meninos, duas meninas com o ator Juliano Cazarré e está grávida do sexto filho (a).