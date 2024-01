Ivy Moraes reata namoro com Nandinho Borges

A coluna Mariana Morais descobriu que a ex-BBB, Ivy Moraes, reatou recentemente o namoro com Nandinho Borges. O casal havia colocado um fim no relacionamento em novembro do ano passado l, após três anos junto.

No entanto, recebemos a informação que os dois voltaram antes do ano novo. Inclusive, o casal passou a virada na praia dos carneiros, em Pernambuco. Desde que reataram, Ivy e Nandinho não fazem questão de esconder que estão juntos.

Até o momento, os influenciadores não anunciaram publicamente nas redes sociais que voltaram, mas para um bom fofoqueiro um story com localização já basta. Além, é claro, de bons amigos com olhos de gavião que notaram, inclusive, que os dois não se desgrudaram mais.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Ivy Moraes e Nandinho Borges reatam o namoro. Em três anos, o casal já terminou duas vezes. Em janeiro do ano passado, a ex-BBB terminou com Nandinho, confirmou publicamente o fim, mas retornaram no Carnaval.

Já em novembro do ano passado, Ivy Moraes anunciou novamente o término. Contudo, desta vez, afirmou que era definitivo. O motivo, segundo ela, foi que os dois moram em estados diferentes e que ambos não tinham expectativas de abrir mão da vida pessoal em suas cidades para morarem juntos. E em menos de um mês, os pombinhos reataram e desde então não se largaram mais.