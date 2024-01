Anitta pede público para não vaiar Naldo em Brasília

Neste sábado (13), Anitta se apresentou em Brasília com os "Ensaios da Anitta". Contudo, um momento específico da apresentação da cantora chamou a atenção. Ocorre que, o cantor Naldo foi vaiado pelo público presente, após ser anunciado pelo DJ como convidado do show. A cantora então teve que entrar no palco e precisou pedir ao público que não vaiasse o funkeiro.

"Nem todo mundo precisa gostar, só que vocês não sabem qual é a sensação de 42 mil pessoas vaiando. E eu não queria ter essa energia ruim aqui no nosso ensaio, que é um momento tão feliz, tão alegre", falou a cantora, que disse, ainda, que sentiria como se as vaias tivessem sido direcionadas a ela, caso o episódio voltasse a se repetir.

Depois, quando Naldo finalmente subiu ao palco, o público respeitou o pedido da anfitriã e, em vez de vaias, o funkeiro recebeu aplausos das mais de 42 mil pessoas presentes no local. Contudo, o descontentamento dos brasilienses com a participação de Naldo no show já vinha acontecendo desde que o artista foi anunciado como uma das atrações nas redes sociais oficiais dos "Ensaios da Anitta".

"Porque Brasília está sendo castigada?", questionou uma internauta. "Aí, eu te pergunto, pra quê?", disse outra. "A hora de sair de perto do palco", avisou mais uma pessoa, sobre o momento da apresentação do funkeiro no evento de Anitta.

Nas redes sociais, Naldo ficou famoso por contar muitas mentiras. Ele, inclusive, virou meme por conta disso. Contudo, recentemente, o cantor voltou a viralizar por conta de seu trabalho na música, graças à faixa "Love Love", em parceria com a cantora Melody, que conforme a coluna Mariana Morais já antecipou, está ajustando sua mudança de gestão de carreira para passar a ser empresariada artisticamente por Anitta, em vez de seu pai, Belinho, seu atual empresário.

