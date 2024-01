Yasmin Brunet reage a comentário de Rodriguinho sobre seu corpo

Rodriguinho voltou a falar sobre as curvas de Yasmin Brunet no "BBB 24". Mas, desta vez, o pagodeiro comentou sobre o assunto diretamente com a modelo. Em uma conversa no quarto do líder, o cantor resolveu fazer uma "brincadeira" com a filha de Luiza Brunet, deixando o público que acompanha o reality aqui fora indignado com a situação.

Ocorre que Rodriguinho avisou a Yasmin que, se ela não controlasse a compulsão alimentar, iria "sair rolando" do programa. O comentário do artista deixou a loira visivelmente incomodada e sem graça com a situação. Contudo, ela não respondeu à altura e se limitou a demonstrar que ficou desconfortável com a fala do pagodeiro.

Na web, é claro, a "brincadeira" de Rodriguinho com Yasmin Brunet revoltou os internautas, visto que esta não é a primeira vez que o cantor comenta sobre as curvas da modelo. "Tadeu precisa se posicionar sobre as falas machistas e do corpo das mulheres e dar nomes. O que esse Rodriguinho vai manipular e ser escroto com a Yasmin vai ser horrível de assistir", apontou um internauta.

Vale lembrar que Rodriguinho já havia comentado sobre Yasmin Brunet "estar acabada". O comentário foi feito durante papo com os brothers Nizam e Vinicius. "Ela tá mais velha e largou a mão [do corpo]. Hoie ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiro! Ela sai comendo! [...] Mas lá fora, arrumadona na balada, negão, deve ser bem”, disse o cantor,

Além de revoltar a web, a fala de Rodriguinho também causou indignação em Luiza Brunet, mãe de Yasmin. “Bom dia, quanta ternura, educação e beleza juntas dos machos alfa”, alfinetou Luiza. Logo depois, ela abre uma votação sobre a conversa ser um “vexame nacional”. Brunet expõe em detalhes as falas e detona Rodriguinho: “Pai de 5 filhos e agressor de mulher”, detonou a modelo.

Gente que desconfortável, o Rodriguinho falando que se a Yasmin continuar com a compulsão alimentar, ela vai sair do BBB rolando, senti o desconforto dela daqui, completamente sem graça #BBB24 pic.twitter.com/LUXXrgsddy — Guto Fraser (@gutofraser) January 14, 2024