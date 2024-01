Virgínia compra árvore centenária para sua nova mansão; Veja o valor

Quem é seguidor da Virginia Fonseca deve estar acompanhando a obra da nova mansão com o sertanejo Zé Felipe. Em mais um vídeo publicado no seu canal do Youtube, a influenciadora passeou pela construção e mostrou detalhes da casa e um deles, chamou bastante a atenção dos internautas.

Empolgada, Virginia mostrou que decidiu replantar uma árvore centenária no jardim. Uma unidade dessa, está avaliada em cerca de R$ 35 mil. "Ali vai vir uma Centenária. Uma Oliveira de cem anos.", disse ela, empolgada.

Desde que divulgou a construção da nova mansão, Virginia vem compartilhando cada detalhe do empreendimento luxuoso. Em stories no Instagram, a influenciadora chegou a publicar o tamanho e o revestimento da nova piscina. Mostrou como está ficando a parte externa da casa, que contará até com um telão e uma passarela.

Vale ressaltar que Virginia Fonseca é dona de três empresas e tem um enorme retorno financeiro só com as redes sociais. Em dezembro do ano passado, a influenciadora revelou que faturou R$ 22 milhões só com uma live pra promover a marca de cosméticos WePink. A transmissão durou 13 horas e 30 minutos de duração.