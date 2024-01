Sérgio Malheiros surge excitado de sunga e polemiza

O ator Sérgio Malheiros parou a internet, na noite deste domingo (21), depois de postar uma sequência de fotos curtindo um dia de sol, no Belmont Hotel, em Foz do Iguaçu, no Paraná. E se você pensa que só a beleza do rapaz chamou a atenção, está enganado.

Na foto publicada pelo artista, os seguidores notaram na sunga de Sérgio que o 'documento' dele estava um pouco avantajado. Sim, queridos leitores, o ator aparentemente estava excitado e levou os internautas à loucura. "Vai passar o mês fora? uma mala desse tamanho", comentou o apresentador do "Bate-papo BBB", Ed Gama.

Amigos e fãs também comentaram sobre a parte íntima do jovem, que chamou atenção na foto: "Atire a primeira pedra quem não deu zoom". Também parabenizaram Sophia Abrahão, namorada dele: "A Sophia tá passando muito bem, benza Deus", escreveu uma internauta. "A Sophia muito bem servida", escreveu outra fã.

Na web, fotos do ator de sunga, sem a barraca armada, foram resgatadas para comparações. E foi possível perceber que, de fato, o ator estava excitado na foto publicada na noite de ontem. Mesmo com a alta repercussão, a atriz Sophia Abrahão não comentou na foto e nem sobre a grande repercussão do registro na web.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sérgio Malheiros (@sergio_malheiros)