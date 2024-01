A fila andou para Gabriel Roza

A fila andou mais uma vez para o vice-campeão de “A Grande Conquista”, Gabriel Roza. O influenciador, que recentemente se envolveu em mais uma polêmica com a sua ex-noiva, Bia Miranda, está vivendo um novo romance. Nos últimos dias, o jovem vem mostrando uma loira misteriosa em seu perfil no Instagram. No entanto, tem mantido a identidade dela em sigilo.

Contudo, a coluna Mariana Morais foi atrás e descobriu quem é a moça misteriosa que ganhou o coração de Gabriel Roza. Segundo as nossas fontes, a nova namorada é moradora de Itaguaí, no Rio de Janeiro, e se chama Kelly Medeiros. Ela tem quase cinco mil seguidores no Instagram, e é bem discreta nas redes sociais. Descobrimos que o influenciador está tentando preservar ao máximo a imagem da jovem, com medo de ela receber ataques nas redes sociais.

Vale ressaltar que, há cerca de um mês, Gabriel Roza confirmou que estava trocando mensagens com a ex-companheira, Bia Miranda. O caso veio à tona após o vazamento de áudios e prints de mensagens carinhosas entre os dois. Além disso, o influenciador confirmou que foi procurado por ela e insinuou uma possível traição. Nas supostas conversas divulgadas, Bia diz que ama o ex e tenta supostamente esconder a conversa do atual namorado, DJ Buarque.

Após a repercussão, Roza explicou aos seguidores que não foi o responsável pelo vazamento das conversas e afirmou que foi hackeado. Além disso, o influenciador também deu a entender que Bia Miranda traiu DJ Buarque com ele.

"Gente, lembrando aqui que eu sou a prova viva que eu sou a favor do relacionamento. Eu fui casado com a pessoa quatro anos e só tomei chifre, fui enganado [...] lutei, fiz o cara*** a quatro pela pessoa pra ver se muda e não mudou. Infelizmente a pessoa é assim, já é dela trair, já é dela. Então, eu não tenho culpa de nada", finalizou o influenciador.