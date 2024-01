Enzo Celulari engata affair com atriz da Globo

O nome do modelo Enzo Celulari têm sido um dos assuntos mais comentados na web nos últimos dias. Desta vez, veio à tona que o garanhão está vivendo um affair desde o final do ano passado com a atriz Bruna Griphao.

Segundo informações do portal Léo Dias, o novo casal se aproximou ainda mais durante a viagem em Fernando de Noronha. Inclusive, fontes do jornalista afirmam que os dois foram flagrados caminhando de mãos dadas pela ilha. Vale lembrar que, dias antes do Réveillon, os atores apareceram em um clique juntos com amigos.









Polêmica recente

Nesta semana veio à tona o motivo que fez a atriz Bruna Marquezine, a modelo Sasha Meneghel, João Lucas e João Guilherme darem unfollow em Enzo Celulari nas redes sociais, após o réveillon. Uma suposta briga entre os artistas teria acontecido em Fernando de Noronha. No entanto, o real motivo não havia sido descoberto.

De acordo com o Jornal Extra, há tempos existe uma rivalidade entre João Guilherme e Enzo Celulari, antes mesmo de Bruna Marquezine entrar na vida deles: “O problema é do João Guilherme com o Enzo, e começou muito antes da Bruna. Existe uma rivalidade ali, até de mercado”, afirmou uma fonte do jornal.

Além disso, Enzo Celulari teria vazado uma fofoca sobre o marido de Sasha, João Figueiredo. O rapaz teria comentado que o companheiro da estilista ficou com ela apenas por interesse financeiro. O comentário, segundo Leo Dias, ocorreu em uma roda de amigose Sasha, que era próxima do influenciador, teria ficado decepcionada ao descobrir a fofoca.