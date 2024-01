MC Mirella abre o jogo sobre vida sexual com Dynho após chegada da filha

Nesta quarta-feira (24), a MC Mirella resolveu interagir com os fãs após o nascimento da pequena Serena. A funkeira abriu uma caixinha de perguntas, no entanto, uma das dúvidas enviadas pelos seguidores foi sobre como está sua vida sexual com o marido, Dynho Alves e a resposta chamou a atenção.

Segundo Mirella, ela ainda está no resguardo e afirmou que os dois ainda não tiveram relações sexuais desde o nascimento da filha: “Que jeito, bicha? Ainda não deu 45 dias da bebê. Dynho e eu já estamos há tipo uns 100 dias [sem sexo]. Pois é”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que, a funkeira deu à luz sua primeira filha, Serena, fruto do relacionamento com Dynho Alves, no dia 26 de dezembro. Desde então, a cantora está mais ausente das redes sociais para cuidar da pequena.

Recentemente, Mirella chegou a contar o motivo de estar um pouco desaparecida nas redes sociais. A MC explicou que tem se dedicado totalmente a Serena e que não conta com ajuda de babá para os cuidados. "Comprei esse bercinho para ela, chegou hoje! Acho que ela aprovou. E estou sumida por motivos óbvios! A realidade de cuidar sem babá é essa (risos), sem tempo irmão", declarou Mirella nos Stories do Instagram.