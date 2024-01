BBB 24: Luigi encontra fezes no chão do banheiro e brothers se revoltam

A convivência dos brothers do "BBB 24" tem ficado cada vez mais difícil. Nesta quinta-feira (25), Leidy, Matteus e Marcus conversaram que ontem o vendedor Luigi achou cocô no chão do banheiro. Além deles, Alane também relatou à Beatriz que também viu fezes no chão.

No entanto, o assunto "cocô no BBB" ficou entre os assuntos mais comentados na web. Isso porque, os brothers estão comentando sobre a falta de higiene na casa: ""Esse é o cúmulo de não saber conviver com as pessoas! Cocô no chão... Eu ia passar por muita coisa no BBB, mas cocô no chão? A pessoa nunca vai dizer 'fui eu, desculpa'", afirmou Alane. E Beatriz afirmou que viu, porém, achou que fosse "brigadeiro".

Já na conversa entre Leidy, Matteus e Marcus, os brothers ficaram incrédulos com a situação. "Gente, ontem o Luigi disse que achou um cocô no chão do banheiro", começou Leidy. Matteus questionou: "É sério? ah que nojo!". Marcus também duvidou da situação: "Oi? Sério isso? Aonde?".





Beatriz viraliza 'posição de cocô'

Nesta quarta-feira (24), viralizou nas redes sociais uma placa que a produção do "BBB 24" colocou no banheiro pedindo para que suba no vaso. O assunto veio à tona em uma conversa entre Beatriz e Alane. A bailarina comentou sobre uma nova placa e a vendedora do Brás assumiu que deve ter sido colocada para ela, que costuma fazer cocô de cócoras e em cima do vaso. "Fizeram manutenção interna por causa de ti", disse Alane, aos risos.

"Lascou... Porque eu só consigo 'cagar' assim", disse Beatriz. "Minha família inteira 'caga' assim", afirmou Beatriz. Alane ficou indignada. "Mas como? Eu acho que, no Brasil inteiro, só tu 'caga' assim", disse. A sister ainda afirmou para a amiga ter cuidado, porque o vaso poderia quebrar. "Tu nunca caiu?", perguntou Alane. "Tu tem que ter cuidado com isso... Se você cair aí, ninguém vai ver".