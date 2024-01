Casamento? Vaza bastidores do namoro de Lexa e Ricardo Vianna

O namoro tão repentino de Lexa e Ricardo Vianna pegou de surpresa tanto a família como os fãs da cantora. Isso porque, a cantora havia anunciado recentemente o fim do casamento com MC Guimê. Mas, afastando rumores de um possível término, o colunista Daniel Nascimento do Jornal O Dia descobriu os bastidores do romance.

Segundo informações, ao contrário do que todos esperam, a madrasta do ator, Denise Lopes estaria muito feliz com o relacionamento. Inclusive, ela faz questão de publicar fotos do casal nas redes sociais para evidenciar a felicidade dos dois. Já a mãe da cantora, que era fã de carteirinha do ex-marido da artista, agora é team Ricardo.

Desde que eles começaram a namorar, Darlin, mãe de Lexa, estaria muito satisfeita com o romance da filha e sempre descreve Vianna para os mais próximos como um rapaz centrado e que trouxe uma nova perspectiva de vida para a Lexa.

Vale lembrar que, recentemente, a cantora veio às redes sociais para negar os rumores de um possível término com o ator. "Um que ele foi trabalhar e outra que eu não postei mesmo... aí posta demais, o povo fala, não posta, o povo pergunta", afirmou Lexa.

Lexa oficializa namoro

Após ser flagrada em vários momentos com o ator Ricardo Vianna, Lexa oficializou seu namoro com o ator no início do mês de novembro de 2023. O anúncio foi feito através de um vídeo nas redes sociais dois meses após confirmar o fim do casamento com MC Guimê, em setembro. No mês seguinte, ela declarou em show que “não sabia” se estava solteira depois de ser vista de mãos dadas com Ricardo em um ensaio de carnaval na quadra da escola de samba Unidos da Tijuca.